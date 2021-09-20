研究：柬埔寨10年前採集蝙蝠病毒樣本似COVID-19

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去年檢測後發現，這些樣本與新型冠狀病毒有近親關係。全球迄今已有超過460萬人死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。
由8名成員組成的柬埔寨巴斯德研究所團隊一週以來，一直在蝙蝠身上採集樣本，並記錄物種、性別、年齡與其他詳細資訊，類似研究也正在菲律賓進行。
田野調查協調員霍姆（Thavry Hoem）邊拿著網子捕捉蝙蝠邊告訴路透社：「我們希望這項研究成果可以幫助世界更了解COVID-19。」
蝙蝠等宿主物種通常不會表現出病原體症狀，但如果病原體傳染給人類或其他動物，可能帶來毀滅性後果。
柬埔寨巴斯德研究所病毒學部門主任韋斯納．楊（Veasna Duong）表示，研究所過去兩年已4度展開類似行程，希望找到這種病毒起源和演化的線索。
他說：「我們想知道病毒是否仍存在於當地…也想知道病毒如何演化。」
源自蝙蝠的致命病毒包括伊波拉病毒（Ebola）與其他冠狀病毒，像是嚴重急性呼吸道症候群（SARS）與中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS）。
但韋斯納．楊說，由於人為干擾和破壞自然棲地，COVID-19帶來的毀滅性後果是人類咎由自取。
他表示：「如果我們試圖靠近野生動物，從野生動物身上接觸到病毒的機率就高於平常，病毒轉為感染人類的可能性也就更高。」（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1100920