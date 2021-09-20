她被加薪卻不高興！「暗黑原因」曝光　過來人秒懂：正常

受到疫情影響，許多人丟了飯碗，生計大受影響，更不用說找新工作了；不過，有一名女網友在這期間被主管「加薪」卻高興不起來，而她也接著曝光暗黑原因，貼文一出，過來人紛紛直呼「很正常」。





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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「主管升我薪水卻高興不起來」為題發文，表示自己之前已有多年工作經驗，但這次是第一次在台北工作；當初錄取薪資也是自己填寫的期望薪資，「現在到職也快一年了，這一個月的薪水也從原本的變成N」。





原PO說其實當時被加薪蠻開心的，因為覺得努力有被看見，「這一年陪著公司快速成長，工時長、事情多，吃飯休息時間被壓縮，也只請過一天的病假和不到半天的事假。另外其中有幾個月，公司為了讓員工能安心衝刺、工作效率更好，提出了許多福利政策，我也有規劃執行配合的很好，沒有功勞也有苦勞，我也以為這樣可以慢慢升上主管」。





豈料主管卻找了一位學經歷很棒的人準備加入團隊，而對方雖然工作經驗豐富，卻沒有任何行政經驗，年紀也比原PO還要輕，「但開給她的薪水直接N+4起跳，職位跟我重疊，職稱還比我高」，雖然主管當下告知原PO職稱雖有差，但「我們階級是平行的，我未來還是有機會晉升的，且對方不會管理我」。





▲原PO被主管加薪卻不高興，而她也透露原因，貼文一出，過來人秒懂。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）

貼文一出，過來人秒懂，「滿正常的啦，一般來說公司都覺得外面的比較好，你可以拿著你這一年經歷去談談看其他公司，如果薪水高很多，再回來跟公司談加薪」、「這在職場上很正常，去哪都遇得到，沒加薪就離職」、「正常，空降就是這樣。但往好處想，如果你做比他好，你就有籌碼可以談，如果沒比他好，就學他的方法」、「努力不代表一定會有收穫，尤其在職場上」、「正常啦，我去年離職就是一樣的情形」、「支持跳槽，工作就是這樣」。





不過，也有網友表示，「老闆在觀察妳更上一層樓的能力，其中包含了與平行單位協作的能力，以及面對關係較敏感的同事的人際關係掌握，還有更重要的就是妳看事情的視野」、「有能力是一回事，情緒控管、溝通、同事相處等等又是一回事，且有時苦勞不會是調升成主管的主要條件，如果你有企圖心你可以和主管約談聊聊，我自己的職位是業務助理也沒有要轉業務，但我跟主管說我想帶人，他就有給我機會嘗試」。（編輯：郭佩蓉）



