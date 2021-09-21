NBA／勇士真對矮湯有興趣？試訓3後衛 還差1人滿員
勇士距離滿員15人還有1空缺，根據美國媒體《Undefeated》記者Marc J. Spears報導，勇士除了對2屆全明星「矮湯」Isaiah Thomas感興趣外，本周還會試訓Avery Bradley和舊將Quinn Cook。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-09-21 11:48:42
勇士積極想補強後衛戰力深度，一連串試訓好幾位球員包含Darren Collison、Ryan Arcidiacono和矮湯，今日又傳出本周會找來Bradley和曾效力勇士2季的Cook做測試。
11月將滿31歲的Bradley上季被熱火送至火箭，兩隊合計只打了27場比賽，場均得分6.4分、2.1籃板、1.7助攻，強項是防守的他，是勇士一哥Stephen Curry的噩夢，若他能加入勇士，主要任務也會是防守。
而28歲的Cook曾在2017到2019年效力勇士並隨隊拿到生涯首冠，2019年轉戰湖人再度收下1冠，今年3月以10天短約加盟騎士，上季出賽23場，寫下生涯新低的場均3.3分、0.7籃板、0.8助攻，不如他在勇士時期的表現。
值得一提的是，J. Spears指出勇士對矮湯是真的有興趣，這位175公分的小巨人現在32歲，上季僅有3場出賽，身披鵜鶘戰袍，但他自認現在的身體感覺比2017年還要好，當年他效力塞爾提克場均可得28.9分。