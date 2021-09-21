公車式小黃再開　路竹、阿蓮區路線「中秋啟航」

高雄公車式小黃在中秋團圓的9月駛入路竹區及阿蓮區，提供就醫交通服務，高雄市長陳其邁表示，公車式小黃是結合計程車與公車優點的創意彈性運輸服務，可因應路況與運輸需求，深入鄰里提供最後一哩路服務，今日中秋節增加路竹區及阿蓮區3條公車式小黃路線，優化當地的公共運輸環境。





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陳其邁指出，今日是公車式小黃第54、56、57三條線的開通典禮，高雄幅員遼闊，為維護偏鄉民眾就醫、採買、上班上學的交通權益，著眼於在高雄市偏遠地區解決長輩就醫的問題，同時在預算上也能夠減少30%以上，這對於健全高雄的交通路網，達到高高平的政策非常有幫助，滿足民眾需求，持續結合地方創生與推動交通平權。





另外一方面，同步解決計程車在整個運作上，能夠利用計程車方便的特性，增加計程車司機朋友的工作的機會跟收入，這是多贏的一個公車設計的方式，因為傳統的計程車，叫車或者是服務的方式都已經改變，市府也會持續的利用科技的方式，來讓司機朋友收入能夠增加，營運能夠有更多的機會。





▲高雄公車式小黃在中秋團圓的9月駛入路竹區及阿蓮區。（圖／高雄市交通局提供）

交通局說明，9月21日路竹區及阿蓮區分別新闢T606A、T606B及T605公車式小黃路線，提供就醫交通服務服務。路竹區T606A路線每周一、三、五提供小城社區往返台南市立醫院交通運輸；T606B路線每周二、四、六提供一甲觀音亭往返義大醫院交通運輸；阿蓮區T605路線每周一、四提供天朝后宮往返義大醫院交通運輸，優化當地的公共運輸環境。



