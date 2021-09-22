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而博物館外，巍巍佇立的謬思廣場與酒神劇場，將古典西洋蕩氣迴腸的歷史一一記載呈現，沿著丘比特橋、奧林帕斯橋、來到阿波羅噴泉，氣勢磅礡著實令人屏息，媲美歐洲古典希臘萬古傳說都彷彿透過小天使許願池歷歷也倒映於眼簾！
歷經歐風藝文的巡禮後，再驅車前往台南仁德的微笑虎山藝文咖啡館，片刻的小憩佐以咖啡香飄散的空氣，閒暇自在的寧靜時光彷彿正停留在此瞬間；而往仁德糖廠裡尋覓，象徵兒時回憶的台糖冰棒更是令夏日的身心得以舒涼清新，不論是鹹餅夾心冰淇淋、紅豆牛奶冰淇淋或是桂圓冰棒等都忍不住想嚐上一口！傍晚時分沿著祕徑，原來早已置身有「台版冬季戀歌」之稱的「虎山林場」中，這片林地實為早先的台糖公司製糖廠，後因製糖業停止後更改為各式灌木種植而成的森林地，長期以往儼然已成為藏身喧囂都市中一抹清新自然的棲息地，近年來吸引許多佳偶選擇此處來此拍攝婚紗，更是府城人民假日閒暇沐浴享受芬多精的開闊天然林蔭步道！日落之餘，下榻溫暖舒適的台糖長榮酒店（台南），休息一晚準備迎接隔日充滿期待的特色旅程！
台糖長榮酒店（台南）地處藝文氣息濃厚的台南市東區，緊鄰市立臺南文化中心，巴克禮紀念公園與德安百貨。距離台南高鐵站、台南火車站以及高速公路仁德交流道，約15至20分鐘車程，極適合長短商務出差，或個人團體休閒旅遊。更擁有四家風格獨具的餐廳，以及可容納400位以上賓客的喜宴聚會宴會廳與多功能會議廳。早晨享用豐盛自助早餐後，輕鬆享受飯店泳池、健身房等多元設施偷得浮生半日閒。
圖文提供：台糖長榮酒店（台南）
住宿推薦
訂房：06-289-6688
長園中餐廳訂餐：06-337-3863
用菁鑽券也很划算：
1.菁鑽券住宿專案每張$3,999（即日起至2021/12/31）
2.持1張券享入住經典套房（含2客自助式早餐）或闔家溫馨房（含4客自助式早餐）住宿一晚。
3.全館WIFI及寬頻服務、迎賓水果。免費使用健身房、三溫暖、游泳池、兒童遊戲室及免費停車。
4.週六、國定假日及其前夕入住需加價$1,000，農曆春節期間恕不適用。如指定入住其他房型，需另付房價差額。
5.菁夏鑽美食專案加碼優惠:持券即日起至2021年11月30日期間的平日入住台糖長榮酒店（台南），每房可加贈一張1,000元餐飲抵用券，入住期間可以原價+10%的金額，憑券消費抵用飯店的餐飲消費。抵用券於宴會廳、客房餐飲及寄售商品恕無法適用；須於當次住宿期間內使用完畢，無法找零；無法與其他餐飲優惠併用。
這篇文章 台南景點｜來場古都的歐洲宮廷博物館走逛 再沿著秘境前往台版冬季戀歌林場 最早出現於 行遍天下旅遊網