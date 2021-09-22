「全熱交換機」大勝變頻冷氣？住戶全戰翻：3重點為關鍵
台灣夏季氣候悶熱，開冷氣又使電費飆高，但有時候冷氣吹太久，房間空氣不流通又悶，實在令民眾十分苦惱。因此近日就有網友在網路上表示疑惑「『全熱交換機』是不是大勝變頻冷氣？」沒想到卻引起住戶論戰，直言「有3個重點是為關鍵」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-22 13:10:31
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「全熱交換機？」的文章表示，「我目前在一個預售建案的已購戶群組，似乎大家都要裝一堆昂貴家電、什麼洗碗機、吊掛全戶除濕、全熱交換機，不裝的在群組裡看起來就像是低端住戶」，原PO更說「洗碗機和除濕機我是能理解啦，全熱交換必裝到底是什麼概念？我在台北老公寓住30年了，除濕機開一開就很舒服了啊，想不出這東西的必要性，全熱交換機到底是裝功能的？還是裝行頭的？有沒有掛？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
住戶網友們紛紛留言戰翻表示「大樓林立」、「工廠」及「濕度」這三點是需要「全熱交換機」的關鍵，「交屋前能裝最好，不然成屋後規劃很麻煩」、「小孩比較不會過敏，不信的話過敏的人去日本美國住一個月，通常會改善很多」、「空氣汙染那麼嚴重，裝一個不用怕外面pm2.5多少，門關緊宅在家最好的選擇」、「進外氣跟冷氣做熱交換，一方面有新鮮外氣，一方面可節能，外氣可以在機器內過濾，所以又號稱可抗空汙」、「某些地方大樓林立，旁邊又各種工廠，對空污有sense一點的會裝」、「就換氣時不會浪費空調啊，還有叫人多裝除濕機更浪費電的，這東西就是換氣同時又能保持室內溫濕度，台灣高溫高濕度是最需要的環境」。
實際上，冷氣只有內循環，沒有外排氣。因此，需要配合全熱交換器，能夠為室內引進戶外新鮮空氣，排出室內汙濁與有毒的揮發性物質，以達改善室內空氣品質效果。同時，全熱交換器將兩股氣流進行能源交換，使引入室外新鮮空氣更接近原有空調狀態下的室內空氣條件，降低引進室外空氣造成空調設備的負擔而達到節能省電的目的。（編輯：王柏文）