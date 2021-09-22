中國全運會開幕式唱紅歌　突兀引熱議畫面被刪除

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此後，這段「社會主義好」的演唱畫面，立刻在中國網路上瘋傳，無論新浪微博帳號還是各個微信群組，不少人都看到了這段畫面。其中大多數網友的第一反應是突兀，覺得「為什麼全運會要唱『社會主義好』」、「21世紀都過去21年了呀，怎麼還唱這樣的歌」、「WG（文革）又要來了嗎」？
「社會主義好」是中國家喻戶曉的革命紅歌，歌詞中的「帝國主義夾著尾巴逃跑了」也引起網友討論。有網友笑稱，如今中國被西方打壓，這曲子「符合當今形勢需要」；也有人笑說「帝國主義逃跑了，中國有點孤單了」。
近來一篇在中國網路上廣為流傳的評論則提到，每次奧運會都會有一首歌曲走紅。但中國的全運會，有哪一首能夠走紅成為經典歌曲，縈繞在人們的記憶當中永遠不去？沒有也就罷了，卻翻出五十年代的老歌。人家總是在向未來穿越，為什麼我們總是往回穿越？
評論指出，在這種重大場合，唱「帝國主義夾著尾巴逃跑了」這樣的紅歌，是在向世界傳遞什麼訊號？哪個帝國主義的資本家還敢來中國投資？如果外資不進來，能有中國改革開放40年巨大的經濟騰飛嗎？
這段「社會主義好」的畫面在瘋傳多日後，約自20日晚間起在中國網路上被全面刪除，在各大影音平台上輸入關鍵字，已無法找到這段畫面。（編輯：周慧盈）1100922