COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

中國全運會開幕式唱紅歌　突兀引熱議畫面被刪除

▲中國全運會日前開幕，赫然出現藝人演唱著名紅歌「社會主義好」。（圖／翻攝自CCTV）
▲中國全運會日前開幕，赫然出現藝人演唱著名紅歌「社會主義好」。（圖／翻攝自CCTV）

中央社

2021-09-22 16:08:57

（中央社記者邱國強北京22日電）中國全運會日前開幕，赫然出現藝人演唱著名紅歌「社會主義好」，令不少中國民眾感覺突兀，歌詞中的「帝國主義夾著尾巴逃跑了」更引熱議，畫面連日瘋傳，但已被影音平台刪除。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國全國運動會15日晚間在西安開幕，中共總書記習近平及夫人彭麗媛並親臨現場，原本並未引起太大關注。但在開幕式表演中，中國資深藝人張嘉譯、閻妮共同演唱「社會主義好」的節目，卻頓時引起不少觀眾注意。

此後，這段「社會主義好」的演唱畫面，立刻在中國網路上瘋傳，無論新浪微博帳號還是各個微信群組，不少人都看到了這段畫面。其中大多數網友的第一反應是突兀，覺得「為什麼全運會要唱『社會主義好』」、「21世紀都過去21年了呀，怎麼還唱這樣的歌」、「WG（文革）又要來了嗎」？

「社會主義好」是中國家喻戶曉的革命紅歌，歌詞中的「帝國主義夾著尾巴逃跑了」也引起網友討論。有網友笑稱，如今中國被西方打壓，這曲子「符合當今形勢需要」；也有人笑說「帝國主義逃跑了，中國有點孤單了」。

近來一篇在中國網路上廣為流傳的評論則提到，每次奧運會都會有一首歌曲走紅。但中國的全運會，有哪一首能夠走紅成為經典歌曲，縈繞在人們的記憶當中永遠不去？沒有也就罷了，卻翻出五十年代的老歌。人家總是在向未來穿越，為什麼我們總是往回穿越？

評論指出，在這種重大場合，唱「帝國主義夾著尾巴逃跑了」這樣的紅歌，是在向世界傳遞什麼訊號？哪個帝國主義的資本家還敢來中國投資？如果外資不進來，能有中國改革開放40年巨大的經濟騰飛嗎？

這段「社會主義好」的畫面在瘋傳多日後，約自20日晚間起在中國網路上被全面刪除，在各大影音平台上輸入關鍵字，已無法找到這段畫面。（編輯：周慧盈）1100922

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目女主角你支持誰？

金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目女主角你支持誰？

繼續作答
金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

繼續作答
即時
推薦閱讀