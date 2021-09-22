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拜登助開發中國家對抗氣候變遷　允加倍金援

▲美國總統拜登今天在聯合國大會上表示，他將和國會合作，在2024年前倍增每年協助開發中國家對抗氣候變遷的資金，相當於資助會加碼到114億美元。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登今天在聯合國大會上表示，他將和國會合作，在2024年前倍增每年協助開發中國家對抗氣候變遷的資金，相當於資助會加碼到114億美元。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-22 16:14:40

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國總統拜登今天在聯合國大會上表示，他將和國會合作，在2024年前倍增每年協助開發中國家對抗氣候變遷的資金，相當於資助會加碼到114億美元。

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這筆資金將有助達成10多年前設定的全球目標，也就是在2020年前，每年提供1000億美元支持脆弱國家的氣候行動。

拜登在這場全球領袖年度聚會上說：「最棒的部分是，讓這些雄心勃勃的投資不只是好的氣候政策，也是我們各國投資自己與自身未來的機會。」

在距離聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP 26）於10月31日至11月12日在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）召開剩不到6星期之際，拜登做出上述承諾。拜登的氣候變遷政策核心部分都和基礎建設的命運以及正在國會協商的預算法案連動，讓人擔心他可能空手赴會。

氣候變化綱要公約第26次締約方會議的東道主、英國首相強生（Boris Johnson）表示，已開發國家無法兌現原先希望在2020年前每年提供1000億美元援助的承諾，在展開新協商前，達成氣候融資目標是開發中國家與已開發國家建立互信的關鍵。

部分環保團體樂見拜登的新承諾，他們認為，在11月氣候變化綱要公約第26次締約方會議之前，這項新協議對巴黎氣候協議會是一大強心針，但包括瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）在內，也有人認為拜登的演說乏善可陳。

由於美國身為全球第2大溫室氣體排放國，部分倡議人士認為，拜登這番承諾不符預期。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1100922

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