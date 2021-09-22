疫情攪局　前8月核准僑外投資額年減3成5

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投審會表示，今年1至8月核准僑外投資件數為1757件，較去年同期減少22.12%；核准金額37億2817.9萬美元（約新台幣1118億4537萬元），年減35.17%。
投審會說明，前8月僑外投資件數與金額較去年同期減少，主要受疫情衝擊所致，整體大環境不利大型跨國企業投資，在國際投資活動趨緩下，投資金額呈現負成長。
統計顯示，今年前8月核准1211件新設公司申請案，投資金額新台幣343億8977萬1566元。
新南向國家來台投資方面，前8月核准332件，較去年同期減少3.77%，雖然件數減少，但投資金額呈現增長，約為135億2115萬元，較去年同期增加63.96%，其中，投資金額較大者為新加坡、泰國及澳洲。
陸資來台投資件數、金額則持續減少，1至8月核准26件，較去年同期減少63.38%，投資金額約8億8413萬元，較去年同期減少75.09%。
投審會說明，美中貿易戰持續升溫、兩岸情勢變動，以及「大陸地區人民來台投資許可辦法」修正都是影響因素，統計顯示，自民國98年6月30日開放陸資來台投資以來，累計核准1487件，金額約732億2259萬元。
在對外投資方面，投審會前8月核准265件，較去年同期減少27.6%，投資金額約2588億3421萬元，年增36.7%，主要是這段期間核准環球晶以750億元間接投資世創電子等大型投資案所致。
台商赴新南向國家投資部分，前8月有82件獲核准，較上年同期減少32.23%，投資金額約1604億5635萬元，較上年同期增加197.31%，其中，投資金額較大者為新加坡、越南、泰國。
至於對中國大陸投資方面，1至8月核准件數為277件，較去年同期減少12.34%，投資金額約779億4753萬元，較上年同期減少32.75%。
投審會說明，投資金額減少幅度較大，主要是中國大陸工資、土地、原物料等生產成本上漲，投資環境不若以往，以及考量美中貿易衝突、科技戰持續等因素，台商投資自然更趨謹慎，多持觀望態度。（編輯：張均懋）1100922