受疫情阻攔想求籤保平安？台灣「十大線上拜拜宮廟」任選

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北聖興天后宮供奉天上聖母媽祖，前陣子因全國疫情警戒升至三級，台北聖興天后宮特地與浪LIVE合作開設「最強女神媽祖線上祈福」，只要在APP搜尋ID，就能進入直播間線上祈求，同時也能夠過直播求籤、點燈與解籤。
NO.9 台東玄武堂寒單爺
台東玄武堂寒單爺供俸的是寒單爺，已經有50年的歷史。與「首淐科技」合作推出「uBobee」APP，主打AR炸寒單，在家就可以操作，把一整年的噩運去除，炮聲越大，也就象徵著來年會帶來財富與平安。同時也有線上功能，能夠點燈、參拜與擲筊。
NO.8台灣省城隍廟
台灣省城隍廟主祀城隍爺，這間宮廟有提供線上抽籤系統，在心中默念姓名、出生年月日及住址後，並誠心祈禱，將想要請教的問題詳細說明後，按開始求籤就可以進行線上求籤，官網還提供籤詩的釋解，讓求籤的信眾一目了然。
NO.7新竹都城隍廟
新竹城隍廟根據歷史記載，初創於清初乾隆十三年，歷經幾次修建，至清末光緒年間已完成三殿的規模。官網提供線上虛擬點燈及線上求籤，特別的是，線上求籤的名字是「聖籤詳解」，只要按一下就會跑出抽到幾號籤，底下有各支籤的詳解。
NO.6東港鎮海宮
東港鎮海宮在台灣清治時期建立，主神為七府王爺。東港鎮海宮推出的APP「七王爺靈籤APP」已上架多年，透過手機就能線上求籤。此外，也有推出網頁版，可以不用下載APP，點開網頁就能求籤。
NO.5松山奉天宮
松山奉天宮的主神是玉皇上帝。宮廟推出線上祈福與點燈功能，線上祈福步驟為：先寫上基本資料與祈福的話，再來點上傳祈福，就會看到自己祈福的話出現在網站最上方的跑馬燈。點燈選項有八種，分別是「天公燈、平安燈、光明燈、財神燈、文昌燈、天醫燈、姻緣燈及太歲燈」，再寫下祈福資訊，付款後就能點燈。
NO.4鹿港天后宮
鹿港天后宮創建於明末1591年，為台灣唯一奉祀湄洲祖廟開基媽祖神尊的廟宇。官網提供線上免費祈福、線上求籤以及網路點燈。只要點開線上求籤的頁面，會先出現Q版媽祖，之後跟著步驟做，就能請媽祖幫忙指點迷津。
NO.3新港奉天宮
新港奉天宮在清康熙39年(1700年)，笨港居民合建天妃廟，主祀媽祖。官網同樣有線上求籤系統，不過比較特別的是，這裡的求籤過程比較嚴謹，要擲三次筊才算那支籤是媽祖要給的籤。官網呼籲信眾「凡事心誠則靈，為求慎重，求籤過程較為繁瑣，請誠心相求，並要有耐心」，下面有籤詩解，可以直接觀看。
NO.2台北霞海城隍廟
台北霞海城隍廟最著名的就是月老爺爺，許多民眾為求姻緣前來這裡。同時推出「你的在線月老計畫」，只要在臉書粉專貼文留言「你的縣市＋善男／信女 參拜月老」就可以開始求籤參拜。
NO.1北港朝天宮
北港朝天宮主神是媽祖，興建於1694年，每年的媽祖繞境是一大盛事。北港朝天宮提供線上求籤服務，對著螢幕的北港媽祖上香敬拜，細說無法親臨的原因，接著說明自己的個人資料與索求之事後，就能開始求籤，底下也有提供籤詩詳解。（編輯：王柏文）