不受疫情衝擊　劇本殺在中國興起受年輕人歡迎

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北京一些影劇、藝術工作室，乃至於飯店及商務會所，近年來不時能見到一群年輕人出資包租場地，扮上各式各樣、古今中外造型不一的戲服，既討論劇本，也推理劇情，然後集體投入一場戲劇中。隨著不同的推演，劇情往往與原本的設定大異，出現意想不到的結果。
在北京遠郊一家飯店擔任主管的小張向中央社記者表示，由於飯店本就有主題設定，加上「劇本殺」的流行，飯店為此既提供角色所需的服飾，也提供場地。而參與「劇本殺」的年輕人，往往可以因此耗上整個晚上、甚至一天一夜，都不在少數。
小張指出，舉凡服飾、化妝、燈光、舞台、道具等劇本殺」所需的物品，視劇本的複雜度而有不同的規模。像是一場比較大、角色眾多的劇本下來，花上幾千上萬、甚至幾萬元金額者不在少數。而一些比較專精的年輕玩家及團體，在花費上「很捨得」，因此才會造就如此高的產值。
她表示，像是位在北京東郊高碑店等地的影視工作室，在2020年COVID-19疫情興起衝擊影視市場後，就逐漸吸引不少「劇本殺」的玩家前往租用場地，更有些編劇就地投入劇本創作。整個熱烈程度，大有直追正規戲劇之勢。
「劇本殺」的根源說法不一，最早可追溯到19世紀的英國派對遊戲「謀殺之謎」，而在1935年美國業者推出Jury Box遊戲後成型，此後逐漸在歐美形成風潮，也有線上遊戲版問世。2016年，湖南衛視旗下的「芒果TV」推出「明星大偵探」後，被認為是帶動中國實體「劇本殺」遊戲風潮的最大媒介。
「劇本殺」的環節，大致包括角色選擇、劇本研究、蒐集線索、圓桌討論、找出真相等環節。隨著演進，中國的「劇本殺」玩家不一定都玩懸疑劇，不少玩家則是拿中國的知名歷史事件或文學名著加以改編，尋求的往往是大異於歷史及文學實情的顛覆性結果，成為玩家的樂趣所在。
小張表示，玩家們藉由上述的劇本討論、推理等環節，往往產生了比傳統唱KTV、打球更強的社交效果，以及更深刻的體驗。而事後再把自己的「劇照」上傳網路，更能拿來炫耀好一陣子，可說是「成人的扮家家（家家酒）」。
她說，許多玩家反映，「劇本殺」比唱歌、遊玩、單純吃飯有趣許多，成為假日的最佳娛樂方式。（編輯：張淑伶）1100922