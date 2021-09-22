拋棄法國潛艦合約激怒歐盟　澳洲籲續推雙邊FTA

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法國不滿棄單作法，指控澳洲與美國在背後捅刀，並召回駐坎培拉（Canberra）與華府大使。歐盟議員也與法國團結一心，公開質疑與澳洲的貿易協定能否簽成。
澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）今天敦促歐盟繼續推動貿易協定。他在坎培拉演說時說：「澳洲-歐盟自由貿易協定（FTA）符合各方的最大利益。歐盟可運用這項協定強化參與印太事務，因為他們瞭解這個區域在全球的經濟分量。」
澳洲與歐盟預計10月12日舉行下一輪貿易協定談判，澳方預期談判可如期進行。不過21日在紐約聯合國總部，一名資深歐盟議員與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）對話時省去客套寒暄，不滿之情溢於言表。
歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）21日在雙邊會談中告訴莫里森：「對我們來說，透明與忠誠是強化夥伴與聯盟關係的基本原則。」
人在美國的莫里森本週稍晚另將參加「四方安全對話」（Quad）峰會，與會國家包括印度、日本、美國與澳洲。
莫里森已在紐約與美國總統拜登（Joe Biden）會晤，但莫里森說他沒辦法與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）見到面。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1100922