主管狂問「1個月存多少」！還逼不準喝手搖　網秒翻白眼

踏入職場後除了工作技能要點好點滿之外，也不免會遇到刁難的主管，而大多數員工會為了保住飯碗，選擇忍氣吞聲，即便主管人好，也或多或少會因為公事而產生不愉快的經驗，不過像這樣「過於熱心」的主管恐怕就最讓人難以招架了。日前有名網友分享了職場上「熱心」主管的事蹟，經歷曝光後掀起大批網友討論。

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這名上班族日前透過社群論壇《Dcard》的工作版上還原這個熱心主管的事蹟，他提到自己畢業後約有四、五年的工作經驗，因為疫情所以回到家鄉找了一份工作，只是進入辦公室後才發現其中一名主管和想像中大不同，屬於「非常關心員工」的類型，但時常關心過度，就連員工的吃、喝、隱私，甚至連錢員工的存錢存多少都要管。

原PO提到，辦公室內一名有癲癇疾病的同事更是主管重點關心的對象，不只上網找出所有提醒癲癇患者不能吃的食物，還要求他「飲料也全部都不能喝」，這就讓視手搖杯如生命的該名員工相當錯愕，不僅如此主管還主動表示「從今天開始我陪你一起運動」、「我是為你好！」。

▲原PO在網路論壇《Dcard》上表示該名主管時常會以健康為由要求員工。（示意圖／翻攝自pixabay）

種種事蹟就讓原PO在一旁聽得倍感壓力，而被過度關心的同事也只乾笑帶過，最後主管還強調這些要求都相當合理「我一切都是為了妳好，不然你怎麼跟著我賺錢！妳說是不是？」，還詢問該名員工每個月存下多少錢，更不斷叮嚀「你最少要給我存1萬！」。

文章曝光後也讓不少上班族嘖嘖稱奇，紛紛留言表示第一次看見這麼關心過度的主管，「上司是里長出來兼差的吧」、「我覺得有癲癇還願意用他已經人很好了，關心健康我覺得沒什麼，要是因為在職場上癲癇發作誤事了誰能負責」、「教同事油條一點，說不定可以凹到加薪」，但也有網友就直呼受不了「上司是不是對你同事有意思？叫你同事小心一點，有些老闆很噁心，招員工順便找老婆」、「我覺得存多少這個真的管太多，但是關心健康我覺得可以，畢竟他的身體狀況跟一般人本來就有些不一樣」。（編輯：楊智傑）