NOW早報／超車三倍券！五倍券開放綁定　207萬人爽拿加碼

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後疫情時代，行政院為提振國內經濟，規劃五倍券來刺激消費，八大部會也提供加碼券響應，有別於去年規劃，今年民眾統一至政務委員唐鳳所設計的「五倍券官網」進行綁定登記。行政院也為了拉高數位綁定的數目，直接提供前400萬名登記民眾「好食券」，另七大部會提供的加碼券，則會在10月11日起至11月5日周周抽籤。
據經濟部統計，五倍券官網在22日上午9時起開放數位綁定後，即在22日晚間19時達到182萬3565人完成數位綁定的紀錄，等同才開放首日，就已打破去年三倍券181萬人綁定紀錄；截至21時整，官網登入人次已達1028萬1747人次。經濟部表示，目前為止，單人綁定人數突破161萬3002人，共同綁定人數已有46萬3508人。因此，整體數位綁定人數已達207萬6510人。
今日天氣／秋分仍舊偏熱！中南部有短暫雷陣雨
中央氣象局表示，今（23）日是二十四節氣的秋分，天氣仍然偏熱沒有秋意，不過過了這天北半球夜晚變長，是重要季節轉折，今天各地仍多雲到晴，午後中南部地區及各山區注意局部短暫雷陣雨，到今晚首波秋季東北風來臨，影響偏弱僅北部、東半部可能有地形雨。
溫度方面，高溫比昨天要熱一些，沒下雨時各地可達31至35度，其中桃園以北、嘉義以南及花蓮地區將有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線強，外出請注意防曬並多補充水分，各地低溫約26、27度。
BNT學生專案開打 桃園19例暈針近百人請疫苗假
BNT學生專案（22）日開打，桃園市境內的大園、觀音高中上午進行第一波BNT疫苗接種作業，截至昨天下午為止，2校總計接種2251名學生。其中大園高中有19名學生出現暈針、發燒與噁心等不適症狀，經過休息均已恢復。至於觀音高中則未傳出有不適症狀個案。
桃園市衛生局表示，22日接受BNT疫苗接種的學生總數分別為大園高中學生1427人、觀音高中學生824人，施打的學生也都有家長同意接種意願。首日學生施打BNT過程中，大園高中出現多名學生身體不適個案，還有學生接種後出現不適送醫掛急診個案，總計有19名學生出現暈眩、身體微熱、頭痛、噁心等情形，但休息後大多都已恢復。
「我就不回去了」一語成讖 龍劭華愛女念祭文淚崩
68歲金鐘視帝龍劭華的告別式於（22）日舉行，下午1點進行家祭，1點40分進行公祭，由龍劭華《嫁妝一牛車》的螢幕「老婆」陳亞蘭擔任引言人，細數龍劭華40年輝煌演藝生涯，龍劭華愛女陳璇念祭文，提到龍劭華南下高雄拍攝《美麗人生》，向家人交代「我就不回去囉」，沒想到一語成讖，讓陳璇傷心淚崩。
陳璇說：「有點諷刺，以前我不是很喜歡和爸爸的身分綁在一起，現在我不介意了，但同時也很遺憾地讓大家用這種方式認識我，關注我。離別真的是一件好難好難的事，我也永遠學不會，這父後七日或許對大部分的人來說是再平常不過的日子，對我們來說卻是漫長又不真實的夢境，我所以為的日常，原來是無常。有好幾天我望著爸爸的照片，抽離感很重，什麼感覺都感受不到，只剩疲累與我共存，即便我真的真的真的很想他。」
陳璇提到，她的媽媽是承受最大壓力的人，在這幾天已經用盡了她的勇敢，處理所有爸爸的後事，「她總說自己天線不夠長，如果爸爸你聽到的話，請一定要來夢裡抱抱她。」陳璇也說：「我的哥哥是一個不擅表達情感的人，我問他有什麼話想跟爸爸說，他紅著眼眶，小小聲地把這些跟我說。
爸爸在下高雄前一天說『哥哥，要好好照顧媽媽喔』，但他想說奇怪，你不是十天後就回來了嗎？在過世前一天爸爸身體也不太舒服，哥哥打電話給他要他去看醫生，他明明那幾天應該要回台北的，這次卻跟哥哥說『哥哥，那我就不回去囉』，好。如果不回來的話，你就別掛心，好好走，慢慢走。我們都會照顧媽媽，我也有好好地被愛著。」
陳璇以寵愛父親的口吻，最後送別龍劭華：「爸，如果你想吃多力多滋，還是那邊麻將如果要儲值的話，你回來跟我們說，一定幫你處理好。我愛你，你是我們的光。」
愷樂不願復出！傳已低調結婚 圈內好友也找嘸人
藝人愷樂去年4月爆出介入周揚青與羅志祥的感情，發文道歉疑似承認後，她的風評就此跌落谷底，前陣子還傳出她已經和醫生男友悄悄結婚的消息，疑似不願重返演藝圈。而根據記者向圈內人打聽，曾與愷樂相熟的工作人員低調透露，愷樂目前沒有接任何演藝工作，就連過去時常共事、合作的圈內人也聯絡不到她，僅與身邊較要好的朋友來往。雖然愷樂始終杳無音訊，不過粉絲和她先前圈內的好友，私下都還是默默關心她。
愷樂今年6月被爆料，由於父母希望她能有好歸宿，在好友小蜜桃的牽線下，她因此結識了醫生未婚夫，而對方也絲毫不在意愷樂的負面新聞，在她身邊不離不棄，才讓愷樂決定託付終身。
另外，在愷樂去年陷入不倫戀、並發文道歉後，她的IG、臉書等社群軟體，就也沒有再更新過動態，她圈內好友們曾低調透露她不想再回歸演藝圈，只有日前在點讚好友貼文時默默現身，還有在粉絲替她準備生日應援驚喜時，才親自出面表達謝意。
五倍券紙本數位怎選？達人揭「1理由」無關優惠 網認同
振興五倍券於（22）日上午9時開放登記與數位綁定，由於八大部會推出的加碼券不少要與數位綁定連動，大批民眾搶在今天率先完成綁定，但也有很多人仍在猶豫，觀望是否該再多等幾天拿紙本實體券。對此，網紅「布萊N 機票達人」就分享了他決定要拿紙本券的理由，無關優惠卻讓網友讚翻，獲得許多認同。
布萊N在臉書發文詢問大家，「振興券加碼抽獎大家都登記了嗎？不知道各位是打算綁定數位還是也打算領實體券？」接著透露自己依舊打算領紙本實體券，並分析紙本券的優缺點，「考量到上次的經驗，實體券的優惠活動明顯多過數位許多，但缺點是又很容易讓你為了拿優惠花更多錢」。
而數位綁定的優點，布萊N則認為是「今年綁數位的加碼還真的不少」，且沒有為了拿優惠多花錢的問題。但缺點就是「台灣還是非常多的商家跟攤販是沒有刷卡跟行動支付的裝置，這些商家跟攤販自然只願意推紙本實體券的優惠」。
不過比較完兩者各自的優劣，布萊N最後的結論卻是「其實無關優惠，我就只是想拿實體券看看而已」，超實在的理由讓網友笑翻，紛紛留言回覆說，「還是看到實體的東西比較有真實感」、「數位各家限制都不同，研究好累。我還是紙本比較省事」、「我也選紙本，為了多幾百元，搶得你死我活，或辦新的信用卡，會付出一些時間成本」、「就想要拿在手上＋1，也懶得比較啦」。（編輯：張嘉哲）