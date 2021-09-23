巴西衛長在美染疫　引發疫苗有效性話題

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根據聲明，奎洛加目前狀況良好，但在返回巴西前，必須在紐約隔離14天。巴西代表團其他成員的檢查都呈陰性，但國家衛生監測局（Anvisa）建議包括波索納洛在內的所有人返回巴西後，自主隔離14天後，再次接受檢查。
奎洛加是巴西總統團隊中第2位在美國感染COVID-19的成員。在他之前，一位被派往準備波索納洛聯合國之行的外交官也感染病毒。
奎洛加並非接種2劑疫苗後感染COVID-19的第1個案例。今年7月，巴西環球電視台（TV Globo）晨間知性娛樂節目著名主持人布拉嘉（Ana Maria Braga）也自稱在完整接種疫苗後感染病毒。
還有多位巴西名人，也在接種2劑疫苗後染疫病逝，諸如85歲的演藝界老一輩男神梅拉（TarcísioMeira）和86歲的妻子梅尼士（Glória Menezes），8月6日住進聖保羅某私人醫院，幾天後病情惡化插管病逝，梅尼士症狀較輕微，已出院在家靜養。
巴西免疫學會（SBIm）副會長巴拉賴（IsabellaBallalai）指出，就算完整接種疫苗，還是可能感染COVID-19，因為沒有任何疫苗是100%有效，但科學證明它們可以降低嚴重疾病或死亡風險。
因此，專家警告，面對COVID-19，所有人都應該繼續保持社交距離和戴口罩，直到大多數人都接種疫苗疫情受到控制，病例和死亡數都很低。
例如奎洛加可能感染病毒的美國，沒有接種疫苗者中的新增病例和死亡數都在上升，可能原因之一是許多美國人不相信疫苗。根據英國牛津大學網站「用數據看世界」（Our World in Data），目前巴西接種1劑疫苗的人口比例（68.57%）已超越美國（63.11%）。
此外，疫苗種類、完種接種疫苗後的時間，變種病毒株和免疫系統，都可能影響感染病毒風險。很多人也忽略，疫苗的保護效用只會在完整免疫接種14天後達到巔峰。
專家指出，如果接種2劑疫苗2週後仍感染COVID-19，意味著遭受到侵入性感染，主要症狀包括頭痛、流鼻涕、打噴嚏、喉嚨痛和嗅覺喪失，但不常出現發燒和持續咳嗽的症狀，而且也比未接種疫苗者染疫住院的機率低。
專家擔心的是，隨著愈來愈多的變種病毒株出現，疫苗的保護力隨著時間降低，引發愈來愈多的侵入性感染。因此，包括巴西在內的許多國家，正在向最脆弱群體追打第3劑疫苗，並考慮是否應擴大到其他群體。
巴拉賴強調，接種COVID-19疫苗是保護自己也保護他人的舉措，疫苗可打破病毒傳播鏈，降低醫院病床使用率飽和的風險。但這些正面的影響，通常只有在相當一部分人口得到有效免疫時才能感受到。（編輯：黃自強）1100923