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「紙本五倍券」靈活度比較高？答案一面倒吐真相：太雞肋

▲「紙本五倍券」靈活度比較高？答案一面倒吐真相。（圖／行政院提供）
▲「紙本五倍券」靈活度比較高？答案一面倒吐真相。（圖／行政院提供）

編輯中心/綜合報導

2021-09-23 10:28:31｜2021-09-23 10:50:37

為振興受疫情影響的國內經濟，行政院推出振興五倍券，自（22）日上午9時起，振興五倍券開放數位券綁定。因此近日就有網友在網路上表示疑惑「『紙本五倍券』靈活度會比較高嗎？」沒想到就有過來人揭露了真實的現況，直言「其實太雞肋」，引起熱議。

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▲紙本五倍券分2梯次在五倍券官網預訂，可選擇超商及藥妝店領取。（圖／行政院提供）
▲紙本五倍券分2梯次在五倍券官網預訂，可選擇超商及藥妝店領取。（圖／行政院提供）
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「選紙本券的是不是都住鄉下？」的文章表示，「我目前住在鄉村高雄啦，怕領了數位券哪裡都不能用，所以我就選用紙本券啦」，原PO更直言「跟我一樣都選用紙本券的，是不是都老人或像我一樣是山上住在山上的人？不然幹嘛不用代表先進國家該用的數位券啊？有沒有掛？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

沒想到網友們答案紛紛一面倒「比較靈活，可以多吃好幾盤爭鮮」、「數位綁定的回饋太雞肋了啊」、「有的店喜歡紙本的服務」、「數位要先墊付，就是不想拿錢出來」、「綁定等於預借現金」、「紙本能用的管道多很多，不懂裝潮用數位笑死人」、「幫助小店家啦」。

事實上，紙本五倍券分2梯次在五倍券官網預訂，可選擇超商及藥妝店領取。第一梯次預定時間為9月25日到10月1日，領取時間為10月8日到10月21日；第二梯次預定時間為10月25日到10月31日 ，領取時間為11月8日至11月21日；另，選擇到郵局領取的民眾，10月4日起則可透過中華郵政網站或以電話預約，預計10月12日到10月30日可到郵局領券。

而今日上午9時起，民眾可至五倍券官網登記或進行數位綁定，除了人人都有的5倍券，各部會也推出各種加碼券，除了前400萬名登記的民眾可獲得好食券外，其他還有7種券，行政院政委唐鳳日前也指出，10月11日起至11月5日周周抽籤，民眾每周只會抽中1種券，也就是說除了五倍券外，民眾可獲得最多4種加碼券外加好食券。（編輯：王柏文）

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