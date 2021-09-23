直播／岳母猝逝後首現身 九把刀帶《月老》為北影揭幕
導演九把刀岳母7月底施打AZ疫苗，4天後出現不適症狀，5小時內在家中猝逝，解剖報告於9月初出爐，死因沒有對外公布。九把刀執導的新片《月老》為今年台北電影節開幕片，今（23日）下午他將與演員柯震東、宋芸樺、王淨出席記者會，《NOWnews今日新聞》透過直播帶您直擊第一現場。
娛樂中心／綜合報導
2021-09-23 13:26:13
九把刀岳母7月26日施打AZ疫苗，4天後出現背部抽痛、嘔吐症狀，幾個小時後猝逝，家屬同意送交解剖，釐清死因是否與疫苗有關。上月25日，九把刀發文透露，已經蒐集一些資料、寫了陳情書，希望給法醫參考，「我漸漸懂了，這不是給媽媽一個答案，需要答案的是我們。」
本月3日，桃園地檢署收到九把刀岳母的解剖報告，2天後通知家屬到場看報告，並聽取意見；桃檢表示，家屬不願對外公布死因，尊重家屬想法，解剖報告不會對外公布。（編輯：楊穎軒）
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