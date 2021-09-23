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直播／岳母猝逝後首現身　九把刀帶《月老》為北影揭幕

▲九把刀岳母（左）打完疫苗後猝逝，家人寫陳情書求真相。（圖／九把刀臉書）
▲九把刀岳母（左）打完疫苗後猝逝，家人寫陳情書求真相。（圖／九把刀臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-09-23 13:26:13

導演九把刀岳母7月底施打AZ疫苗，4天後出現不適症狀，5小時內在家中猝逝，解剖報告於9月初出爐，死因沒有對外公布。九把刀執導的新片《月老》為今年台北電影節開幕片，今（23日）下午他將與演員柯震東、宋芸樺、王淨出席記者會，《NOWnews今日新聞》透過直播帶您直擊第一現場。

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▲柯震東（右）在《月老》中扮演紅娘，穿梭在人間與地府之間。（圖／傳影互動）
▲《月老》被選為2021台北電影節開幕片，左起為演員王淨、柯震東。（圖／傳影互動）
九把刀岳母7月26日施打AZ疫苗，4天後出現背部抽痛、嘔吐症狀，幾個小時後猝逝，家屬同意送交解剖，釐清死因是否與疫苗有關。上月25日，九把刀發文透露，已經蒐集一些資料、寫了陳情書，希望給法醫參考，「我漸漸懂了，這不是給媽媽一個答案，需要答案的是我們。」

本月3日，桃園地檢署收到九把刀岳母的解剖報告，2天後通知家屬到場看報告，並聽取意見；桃檢表示，家屬不願對外公布死因，尊重家屬想法，解剖報告不會對外公布。（編輯：楊穎軒）

▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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