COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

吃buffet的最高境界該怎拿？美食家推7步驟：老闆會傻眼

▲吃buffet的最高境界該怎拿？美食家推7步驟。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲吃buffet的最高境界該怎拿？美食家推7步驟。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-23 13:51:26

不少人喜歡三五好友一起相約去吃吃到飽，而在台灣除了火鍋、燒烤類以外，常見的有海鮮buffet、飯店高檔buffet吃到飽，不少人都會討論應該吃什麼比較容易回本，近日就有美食家在網路上分享了「吃buffet的最高境界」，更推出了7個步驟，直言「老闆會傻眼」，引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《小乾倩倩的遊戲的美食》更說，吃自助餐時不要喝便宜的飲料。（示意圖／取自pixabay）
▲《小乾倩倩的遊戲的美食》更說，吃自助餐時不要喝便宜的飲料。（示意圖／取自pixabay）
根據狐搜號《小乾倩倩的遊戲的美食》中指出，吃自助餐的攻略非常重要，更分成七個步驟，首先吃自助餐一開始可以吃點水果和一兩口熱湯，開胃暖身；第二，根據自己的口味，「找尋物美價廉和珍奇的食物」，比如生魚片、法國鵝肝等等；第三，根據自己的喜好開始挑選海產品，海鮮一般很受歡迎，有各種各樣的種類；第四，海鮮吃完後，請開始選特色菜，如烤肉、北京烤鴨、鹽烤雞肉等；第五，則是開始「吃蔬菜沙拉」，吃完蔬菜沙拉之後會發現，自己會「復活」，還可以再吃兩、三盤；第六，開始吃甜點、蛋糕等；最後再補點冰淇淋，就可以完美收尾。

《小乾倩倩的遊戲的美食》更說，吃自助餐時不要喝便宜的飲料，喝咖啡是正確的，吃東西的時候也不要著急，慢慢吃，這樣會有時間消化，也不會一瞬間吃得太飽。（編輯：王柏文）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
金鐘56將登場！誰是你的「最佳迷你劇集男主角」？

金鐘56將登場！誰是你的「最佳迷你劇集男主角」？

繼續作答
金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目女主角你支持誰？

金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目女主角你支持誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀