吃buffet的最高境界該怎拿？美食家推7步驟：老闆會傻眼
不少人喜歡三五好友一起相約去吃吃到飽，而在台灣除了火鍋、燒烤類以外，常見的有海鮮buffet、飯店高檔buffet吃到飽，不少人都會討論應該吃什麼比較容易回本，近日就有美食家在網路上分享了「吃buffet的最高境界」，更推出了7個步驟，直言「老闆會傻眼」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-23 13:51:26
根據狐搜號《小乾倩倩的遊戲的美食》中指出，吃自助餐的攻略非常重要，更分成七個步驟，首先吃自助餐一開始可以吃點水果和一兩口熱湯，開胃暖身；第二，根據自己的口味，「找尋物美價廉和珍奇的食物」，比如生魚片、法國鵝肝等等；第三，根據自己的喜好開始挑選海產品，海鮮一般很受歡迎，有各種各樣的種類；第四，海鮮吃完後，請開始選特色菜，如烤肉、北京烤鴨、鹽烤雞肉等；第五，則是開始「吃蔬菜沙拉」，吃完蔬菜沙拉之後會發現，自己會「復活」，還可以再吃兩、三盤；第六，開始吃甜點、蛋糕等；最後再補點冰淇淋，就可以完美收尾。
《小乾倩倩的遊戲的美食》更說，吃自助餐時不要喝便宜的飲料，喝咖啡是正確的，吃東西的時候也不要著急，慢慢吃，這樣會有時間消化，也不會一瞬間吃得太飽。（編輯：王柏文）