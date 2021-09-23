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凱基證搶攤新財管　高資產投資人理財新首選

▲凱基證券總經理方維昌(左二)，帶領團隊為高資產客戶提供頂級財管服務。（圖／資料照片）
▲凱基證券總經理方維昌(左二)，帶領團隊為高資產客戶提供頂級財管服務。（圖／資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-09-23 18:30:58

隨著國際市場經濟復甦，國內擁有高淨值資產的民眾亦逐漸成長，金管會為促進更多國人及外國資金來臺進行財富管理，近年逐步放寬金融業對高資產客戶提供的金融商品與服務，以滿足日漸擴大的財富管理的需求。凱基證券獲准開辦高資產客戶新財富管理業務，秉持「以客戶需求為中心」的理念，針對台灣高資產客戶，深入佈局貼近台灣產業的亞太市場，讓投資人獲得專業多面向的量身訂製理財諮詢服務。

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凱基證券指出，臺灣高資產客戶多身兼中小企業主，且公司也大多分布在亞太市場，因此對於亞洲各國產業資訊敏銳度極高，投資面也喜好從自身熟悉的產業鏈出發。因此凱基證券整合中華開發金控集團資源，已在臺灣、香港、新加坡、泰國、印尼及上海等地部署規模超過80位分析師的研究團隊，有效整合當地產業研究資源及臺灣各事業群產品研發能力，提供客製化的投資組合建議。集團亦利用大數據智慧模組化系統及專家團隊分析，透過股債配置、全球市場變化及各產業類股與商品，讓客戶透過資產配置與分散風險方式，達到資產穩健增長的目標。

凱基證券高資產新財管服務，優先引進不受信評限制之海外債券，更透過債信團隊篩選具有信評調升機會的「明日之星（Rising Star）」債券，主要著眼市場預期經濟持續復甦，企業獲利改善，財務體質較佳的公司，信評將有機會獲得調升，而在信評調升過程中，利差收斂也將帶動債券價格上漲，有助掌握收益機會。

另外針對高資產客戶對於稅務及財富傳承的高規格要求，金融業積極與外部單位合作，已成為國際趨勢。以凱基證券為例，在境外結構型商品方面與多家高信評投資銀行合作，提供14種結構型商品架構，搭配千檔以上標的，能為高資產客戶依據自身偏好與需求提供客製化資產配置策略，靈活彈性應對股債匯市的變化；在資源整合的能力上，亦結合外部知名會計師事務所的專業，提供客戶稅務、會計及法律方面的支援，滿足客戶對於資產配置管理、財富移轉、信託諮詢及保單規劃等需求，打造媲美國外私人銀行的一條龍完整金融服務。

凱基證券專業的財管服務獲市場及同業高度肯定，甫獲台灣最具代表性及公信力的《財富管理銀行暨證券評鑑》最大獎項「最佳財富管理券商獎」第一名與「最佳業務員團隊獎」、「最佳智能理財獎」三項桂冠，以及「最佳商品獎」、「最佳風控獎」、「最佳行銷創新獎」共六大獎。凱基證券憑藉財管高度專業與「以客戶需求為中心」理念，開辦高資產客戶新財富管理業務，勢必將成為頂級投資人資產配置最佳首選。

▲凱基證券高資產客戶新財管服務，提供頂級投資人訂製化投資策略。（圖／資料照片）
▲凱基證券高資產客戶新財管服務，提供頂級投資人訂製化投資策略。（圖／資料照片）
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