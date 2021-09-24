房市／科技業人口紅利　帶動南二都房市熱

行政院主計總處發布最新一期國情統計通報，今年前7個月建築物所有權移轉登記雖較去年同期成長1成，但若細觀各月份與各區域狀況可發現，6、7月受疫情影響，六都之中僅台南、高雄的年增率仍正成長。業者分析，南二都疫情期間受影響較小，除自住剛需強勁外，6月前有房地合一2.0推波助瀾，部分置產客獲利了結出場，6月之後又有科技大廠進駐高雄的話題，因而推升移轉量。
財經中心/綜合報導
2021-09-24 18:30:00
國情統計通報揭露，今年前7個月建築物所有權移轉登記包括買賣、繼承、贈與、拍賣等原因，總計28.4萬棟，較去年同期增加1成，尤其以高雄年增率18.1%、台南16%分居前兩名；但若進一步按月份與區域別交叉觀察，1至5月六都交易均熱絡，年增率都呈現正成長，6、7月則因疫情影響略降溫，僅台南與高雄年增率不減反增24.9%、5.3%，推測是因南二都疫情較緩，仍能維持正成長。
信義房屋永康鹽行店店長李聿旌分析，房地合一2.0今年7月上路，對持有5年內出售並獲利的屋主提高稅率，同時將預售屋買賣也納入新制，因此6月之前不少置產客提前獲利了結出場，帶動一波交易量。
至於6月之後台南的市場熱度仍能維持不墜，主要是南科園區擴廠、工作機會帶來人口紅利，自住剛性需求穩定支撐所致，尤其屋齡20年以內、總價低於千萬的產品，可說是自住客首選，唯因房價不斷攀升，過去3房為主力的現象，漸漸變為2房接受度亦高；另一方面，看準南科的未來發展性，也仍會有打算長期置產、配置資金的買方，主要鎖定台南可做宿舍的住宅，或能長期收租的標的。
信義房屋楠梓土庫店店長蔡岳霖則表示，即使台灣曾受到疫情衝擊，但高雄影響幅度相對較小，自住客持續有在看屋、購屋，較特別的是，這2個月科技大廠欲進駐高雄設廠的消息甚囂塵上，許多對市場走向比較敏感的外地置產客湧入高雄，包括廠區周邊的橋頭、楠梓、左營高鐵，乃至於捷運紅線上站點，都是詢問度及交易量高的熱區。