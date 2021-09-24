貴州茅台前董座袁仁國收賄4.8億　被判無期徒刑

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據貴陽中院微信公眾號今天通報，經審理查明，1994年至2018年，袁仁國先後利用擔任貴州茅台酒廠副廠長、副總經理、副董事長、總經理、董事長、貴州茅台酒公司董事長等職務上的便利，為他人在獲得茅台酒經銷權、分戶經銷、增加茅台酒供應量等事項上提供幫助，非法收受他人給予的財物共計折合1.129億餘元。
法院認為，袁仁國的行為構成受賄罪。鑒於袁仁國受賄2050萬元是未遂；到案後能夠如實供述自己罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的絕大部分受賄犯罪事實；認罪悔罪，積極退贓，受賄贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可以對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。
綜合陸媒此前報導，袁仁國擔任貴州茅台董事長達18年，擔任茅台集團董事長8年。也正是在他的任期內，茅台經歷了計畫向市場的轉變、公司上市、成為白酒第一股以及茅台酒價格年年上漲、打擊假酒、茅台酒供不應求等大事件。
茅台出廠價和市場實際零售價之間巨大的價差，意味著經銷商有巨大的利潤，這正是袁仁國得以上下其手的空間。
2020年年初，中國反腐電視專題片「國家監察」在央視播出，其中就提到袁仁國的案情。
專題片指出，袁仁國從一名釀酒生產線工人一步步成為「一把手」，隨著職務的提升，他開始利用手中權力違規批專賣店、批「後門酒」搞政治攀附，透過利益輸送找「後台」、尋「靠山」。
其中，貴州前副省長王曉光就長期做著賣茅台酒的無本生意。他透過時任茅台總經理袁仁國等人，為家人和親屬辦了4張茅台特許專賣經營權，7年獲利4000多萬元。
同時，袁仁國靠「批酒」謀取巨額私利，自2004年以來，僅袁仁國妻子和兒女違規經營茅台酒就獲利2.3億餘元。
影片並指出，一大批經銷商、供應商也千方百計和袁仁國拉關係、搭人脈，大搞利益輸送。袁仁國辦公室外的走廊，曾經每天門庭若市。
據貴州省紀委監委專案組工作人員劉勃指出，有個經銷商為了討好袁仁國，還送給袁仁國一個5公斤金鼎。
袁仁國2019年5月被查，當年茅台集團就有11名高管落馬，被陸民譏為「落馬專業戶」。（編輯：楊昇儒）1100923