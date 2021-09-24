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首波東北風到！北部有雨　氣溫下降2、3度

▲今（24）日東北風逐漸增強，基隆北海岸、東半部及大臺北地區有局部短暫雨。（圖/記者葉政勳攝）
▲今（24）日東北風逐漸增強，基隆北海岸、東半部及大臺北地區有局部短暫雨。（圖/記者葉政勳攝）

記者孫唯容/綜合報導

2021-09-24 07:55:13

中央氣象局指出，今（24）日東北風逐漸增強，基隆北海岸、東半部及大臺北地區有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為晴到多雲，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，東北風逐漸增強，桃園以北及宜蘭地區高溫比昨天稍降2到3度，大臺北及東半部地區高溫約30至32度，其他地區高溫約33、34度。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，「蒲公英」昨晚8點形成，今晨2時中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，「蒲公英」在關島西北方海面，將通過「海洋熱含量」(OHC)高的海域，強度將急速增強(中央氣象局達「中度」上限，美、日則跨過「強烈」門檻。

吳德榮說，「蒲公英」受高壓西南側導引，向西北前進，未來在日本南方海面大迴轉，對台無影響；另一輕颱「電母」已登陸越南，強度將減弱，對台亦無影響。最新(23日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今起至下週一（27日）台灣附近大氣底層為東北風，中層大氣則為太平洋高壓籠罩，故僅為迎風面帶來天氣轉變，背風面無影響。

吳德榮指出，昨日午後仍有強對流發展，主要在山區，擴及南部平地，今晨苗栗有對流胞發展，伴隨雷擊及瞬間強降雨。

吳德榮分析，今天開始到下週一北台灣受入秋首波微弱東北風影響，迎風面北海岸及東北角雲量增多、有局部雨，大台北東側及宜蘭雲量稍增、偶有局部短暫降雨的機率；氣溫略降，稍轉涼。背風面無影響，天氣晴朗、白天炎熱，最高氣溫仍達34、35度左右，應注意防曬、防中暑；中南部山區午後有局部短暫降雨的機率。今日各地氣溫：北部22至32度，中部23至34度；南部23至35度，東部22至34度。

吳德榮預測，下週二至週四（28至30日）太平洋高壓增強，各地白天晴朗炎熱，最高溫達35、36度左右，紫外線強、注意防曬；山區午後偶有局部短暫降雨的機率；下週四晚起太平洋高壓減弱，北台灣水氣增多，氣溫略降。

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