「六張犁社宅」建案工地凌晨陷火海　預計今年完工恐延期

台北市信義區信安街15巷旁的北市社會宅新建案「六張犁社宅」今（24）日凌晨1點多發生火警，高樓層發生突然竄出火煙，消防隊接獲工地人員報案趕到時10樓已經陷入火海，立即架設雲梯佈水線射水灌救，由於工地夜間並無施工，起火原因仍有待調查。





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火災現場紅光、濃煙直衝天際，有網友回報：「我家往後看。哇靠，大火，怪不得一直問到煙味！」並將大火照片Po到臉書社團「信義區三兩事」，住在附近的網友紛紛留言表示：「家裡都是煙味」、「好多消防車，聽到聲音醒了」、「剛回家經過真的好可怕！」經警消搶救，凌晨2點20分已經撲滅火勢。





台北市消防局第二大隊副大隊長黃鳴毅說明，今天凌晨1點36分獲報發生火警，隨即出動23輛消防車、2輛救護車及63名消防人員趕往救援，抵達現場時，工地10已經竄出大量火煙，隨即升起雲梯並佈水線射水灌救，火勢在20分鐘控制、30分鐘撲滅，燃燒面積初估為10坪，工地內無人，詳細起火原因仍待釐清。





據了解，六張犁社宅基地位在信義區吳興街220巷、信安街附近，位置靠近台北101、世貿、北醫商圈，距六張犁捷運站僅約15分鐘路程，該工程2018年5月完成統包，9月開工，六張犁社宅經費31億元，蓋完後將提供700戶，除了一般公宅外，旁邊就是臺北醫學大學，規劃一部分用來做銀髮的智慧公寓，原本預計2021年會全部完工，但可能因為這起火警無法如期完工。



