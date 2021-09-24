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誰該打第3劑疫苗？美CDC建議　65歲以上與高危病患

▲美國疾病管制暨預防中心（CDC）顧問小組今天建議向65歲以上美國人及因固有疾病而有重症風險的民眾，施打輝瑞/BNT的COVID-19疫苗追加劑。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國疾病管制暨預防中心（CDC）顧問小組今天建議向65歲以上美國人及因固有疾病而有重症風險的民眾，施打輝瑞/BNT的COVID-19疫苗追加劑。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-24 12:27:00

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC）顧問小組今天建議向65歲以上美國人及因固有疾病而有重症風險的民眾，施打輝瑞/BNT的COVID-19疫苗追加劑。

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路透社報導，不過，顧問小組不建議替年輕成人注射COVID-19（2019冠狀病毒疾病）追加劑，包括在具染疫高風險機構中任職與居住的醫療人員，如此可縮小美國食品暨藥物管理局（FDA）昨天發布的緊急使用授權範圍。

美國疾管中心預防接種諮詢委員會（Advisory Committee on Immunization Practices）表決通過的指引，仍須經疾管中心主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）簽名。這項建議不具約束性，各州與其他管轄區可以不理會，並採用其他方法施打追加劑。

不過，在FDA通過緊急使用授權後，預防接種諮詢委員會投票通過表決，讓有關當局最早可自本週起，向至少6個月前打過輝瑞（Pfizer）和德國BioNTech共同研發疫苗的數以百萬計民眾注射追加劑。

除年長者外，預防接種諮詢委員會也建議向所有患病的50歲以上者及部分患病的18到49歲民眾施打追加劑，根據他們個別的風險特徵施打追加劑。上述疾病包括癌症、糖尿病、某些心臟疾病與慢性腎臟病和肺部疾病。

這項建議僅涵蓋至少6個月前施打第2劑輝瑞疫苗的民眾。疾管中心表示，符合上述條件的目前約有2600萬人，其中65歲以上有1300萬人。

預防接種諮詢委員會目前反對向醫療人員、教師以及在遊民收容所和監獄服務的人員施打追加劑，部分原因是執行接種提案具有困難度。

美國有1億8000多萬人完整接種疫苗，相當於符合接種資格人口的約64%。根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國境內確診累計達4266萬7380例，染疫不治病例累計達68萬4286例。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1100924

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