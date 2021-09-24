中國拉清單　近百項8千字控美干預香港事務

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另3大項則為「汙蔑詆毀特區事務，妄議香港警方執法行動，破壞香港繁榮穩定」、「包庇支持反中亂港分子，為其兜售港獨主張、散播政治謊言提供平台，是非不分、顛倒黑白為違法分子說項」、「多邊串聯施壓，糾集盟友聯手干涉香港事務，通過發表聯合聲明等方式對香港事務說三道四、指手畫腳」。
至於這份清單中的98小項，最早追溯到2019年2月25日，時任美國駐香港總領事唐偉康（Kurt Tong）針對港府推動修訂「逃犯條例」表達擔憂，指此事恐影響美國和香港的雙邊協議實施。這一單純表態，卻被中方列在「汙蔑詆毀特區事務，妄議香港警方執法行動，破壞香港繁榮穩定」的大項中。
清單中列舉的最新一項，則是2021年8月2日，美國駐香港總領事館網站刊登「港區國安法見證清單」，列出所有「依法被處理的反中亂港分子」姓名、被逮捕時間、被指控時間、被指控罪名、判刑結果等訊息。這一事實陳述，卻也被列在上述同一大項中。
而其餘小項，時間橫跨美國前後任總統川普（Donald Trump）及拜登（Joe Biden），範圍包括美國白宮、國務院、聯邦參眾兩院及美國駐外使節。只要是國會提出的各項無約束性的決議，以及由白宮公布實施的涉港法案，以及任何發言表態，甚至與他國發表聲明表達關切，均被中方列入這份大規模的清單。
此外，凡是香港民主派人士、支持者及同情者前往美國尋求支持，以及在香港與美方使節、人員會面等事蹟，也都被都被列入這份清單。（編輯：繆宗翰）1100924