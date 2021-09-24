影／軟腳小貓遇奶瓶卻抓超緊　奴才笑：那都空了啊！

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這隻漂亮的小奶貓叫小虎，當初跟三位兄弟姊妹一起在公車引擎中被發現，當時適逢煙花颱風在北台灣肆虐，LuLu的親戚趕緊將「落湯貓」們救出擦乾，放在箱子裡靜靜等待貓媽媽現身，苦等一陣子後，溼答答的奶貓隨著涼風逐漸虛弱，眼看情況危急便將寶寶們全部帶回家，在細心照料及餵食下，第二天四隻奶貓都精神飽滿、活蹦亂跳！
LuLu得知親戚拾獲貓咪後決定也收編一隻，就是今天的主角小虎。小虎個性親人、喜歡依偎著奴才撒嬌，帶回家後沒有任何不適應，天天自如地喝奶、睡覺，就像牠原本就住在這個家一樣。剛開始小虎腿腳不利，走路時不時會軟腳，所以LuLu時常督促牠練習走路，但面對地板非常柔弱的小虎，拿到奶瓶時卻完全「硬」了起來，兩隻手竟緊緊地抱著奶瓶不放！
小虎嘴饞到連空奶瓶都不願放手，看著牠圓滾滾的「巴豆」，LuLu大笑：「你不能在喝了，看一下你的肚子好嗎！？」也說自己其實養小虎養了一個多月，發現牠的身材跟吹氣球一般，一下子就多了一倍，真的是一暝一寸大啊！
小虎路走不穩，奶瓶卻抓得緊緊緊地故事在網路上大受好評，大家回覆說：「天哪！看看那圓肚子！！」、「這肚子好像大杯的巨無霸珍珠奶茶」、「好可愛哦～自己拿奶瓶！」、「這裡面有工讀生吧」。（編輯：李惠婷）