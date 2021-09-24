COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

iPhone 13 Pro蝦皮購物9／24開賣　加碼獨家小橘盒

▲iPhone 13 Pro天峰藍色榮登預約最夯首選！蝦皮購物 iPhone13 9月24日開賣，加碼祭出獨家小橘盒。（圖／資料照片）
▲iPhone 13 Pro天峰藍色榮登預約最夯首選！蝦皮購物 iPhone13 9月24日開賣，加碼祭出獨家小橘盒。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2021-09-24 16:00:00

iPhone 13 與13 Pro新顏色，燒到你了嗎？蝦皮購物全新iPhone 13 與13 Pro預約成績亮眼，而iPhone 13關鍵字搜尋量近期也飆破近15倍成長！蝦皮購物觀察指出，iPhone 13 Pro新機以「天峰藍色」最受消費者喜愛，且以128GB容量為預約首選。蝦皮購物也備足貨量，將從9/24 早上8點正式開賣iPhone 13 與13 Pro，並為果粉們精打細算推出眾多早鳥優惠，優惠疊加後最高可享超過3萬元的划算回饋；9/24-9/26 神腦生活超級新品日更推出蝦皮購物獨家小橘盒，讓消費者輕鬆用最划算的價格入手熱騰騰的iPhone新機！

我是廣告 請繼續往下閱讀
9/24-9/26神腦生活蝦皮商城為果粉們大撒優惠，領券即享iPhone 13新機限定購物金300元，購機前不忘先領券！另外再贈價值500元的蝦皮購物獨家小橘盒。另外，想購機就趁9.25商城狂購節大撒券的好時機！9.25商城狂購節限定9/25凌晨0-2點使用的85折券以及全日使用的92折券，消費滿2,000元即可使用，iPhone 13最高也能現折2000元，數量有限，先搶先贏。9/25當天於商城下單，不限金額就有機會免費帶回熱騰騰的iPhone 13！

開賣日除了搶購夢寐以求的iPhone 13新機之外，保護配件也得購足！蝦皮購物祭出13元瘋搶iPhone13系列配件，原價190元的限量Benks iPhone 13全系列 玻璃保護貼只要13元便可帶回家；還有蝦皮購物獨家配件包組合，OTTERBOX iPhone 13 透明殼+快充組下殺72折2000元有找，買iPhone 13系列新機再送GOR 保護貼與水晶殼，限量100組！保護力最安心的 UAG台灣官方旗艦店全館490元起免運，主推UAG iPhone 13 頂級(特仕)版耐衝擊保護殼，上蝦皮官方FB觀看影片留言還有機會抽 iPhone 13 手機殼、潮流斜背包等單品；犀牛盾防摔手機殼 官方旗艦館也針對iPhone13推出保護殼新品，犀牛盾 Mod NX 防摔邊框背蓋兩用手機殼，在蝦皮購物官方旗艦店一鍵購入，划算又安心。

蝦皮購物再加碼限時不限量1000元優惠券。9/24開賣前13分鐘(9/24 8:00-8:13 AM)，凡於活動頁領券，並消費iPhone 13、13 Pro全系列，便可現折1000元。不僅如此，蝦皮購物舊機回收最高回饋37700元，另有舊換新補助1500元：想入手新iPhone，讓舊手機助你一臂之力！蝦皮購物提供最快5天可以完成的「線上手機回收服務」，舊機回收最高可回饋37700元，完成舊機回收的用戶，在當月於蝦皮購物購買iPhone 13新機，還可享高達1500元的購機補助金。   

近10家銀行祭高額回饋輕鬆刷，指定信用卡購機最高享3000元刷卡回饋金：聰明消費絕對要刷對卡、賺回饋！優惠回饋最高的就屬台新銀行及凱基銀行，購買iPhone 13最高享3000元刷卡金回饋，名額有限、先搶先贏！

▲蝦皮購物手機舊換新，補助回饋高達37,700元！蝦皮購物
▲蝦皮購物手機舊換新，補助回饋高達37,700元！蝦皮購物 iPhone13 9月24日開賣，再搶13元銅板價熱門配件。（圖／資料照片）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目男主角你支持誰？

金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目男主角你支持誰？

繼續作答
金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

繼續作答
即時
推薦閱讀