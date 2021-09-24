iPhone 13 Pro蝦皮購物9／24開賣 加碼獨家小橘盒
iPhone 13 與13 Pro新顏色，燒到你了嗎？蝦皮購物全新iPhone 13 與13 Pro預約成績亮眼，而iPhone 13關鍵字搜尋量近期也飆破近15倍成長！蝦皮購物觀察指出，iPhone 13 Pro新機以「天峰藍色」最受消費者喜愛，且以128GB容量為預約首選。蝦皮購物也備足貨量，將從9/24 早上8點正式開賣iPhone 13 與13 Pro，並為果粉們精打細算推出眾多早鳥優惠，優惠疊加後最高可享超過3萬元的划算回饋；9/24-9/26 神腦生活超級新品日更推出蝦皮購物獨家小橘盒，讓消費者輕鬆用最划算的價格入手熱騰騰的iPhone新機！
生活中心/綜合報導
2021-09-24 16:00:00
9/24-9/26神腦生活蝦皮商城為果粉們大撒優惠，領券即享iPhone 13新機限定購物金300元，購機前不忘先領券！另外再贈價值500元的蝦皮購物獨家小橘盒。另外，想購機就趁9.25商城狂購節大撒券的好時機！9.25商城狂購節限定9/25凌晨0-2點使用的85折券以及全日使用的92折券，消費滿2,000元即可使用，iPhone 13最高也能現折2000元，數量有限，先搶先贏。9/25當天於商城下單，不限金額就有機會免費帶回熱騰騰的iPhone 13！
開賣日除了搶購夢寐以求的iPhone 13新機之外，保護配件也得購足！蝦皮購物祭出13元瘋搶iPhone13系列配件，原價190元的限量Benks iPhone 13全系列 玻璃保護貼只要13元便可帶回家；還有蝦皮購物獨家配件包組合，OTTERBOX iPhone 13 透明殼+快充組下殺72折2000元有找，買iPhone 13系列新機再送GOR 保護貼與水晶殼，限量100組！保護力最安心的 UAG台灣官方旗艦店全館490元起免運，主推UAG iPhone 13 頂級(特仕)版耐衝擊保護殼，上蝦皮官方FB觀看影片留言還有機會抽 iPhone 13 手機殼、潮流斜背包等單品；犀牛盾防摔手機殼 官方旗艦館也針對iPhone13推出保護殼新品，犀牛盾 Mod NX 防摔邊框背蓋兩用手機殼，在蝦皮購物官方旗艦店一鍵購入，划算又安心。
蝦皮購物再加碼限時不限量1000元優惠券。9/24開賣前13分鐘(9/24 8:00-8:13 AM)，凡於活動頁領券，並消費iPhone 13、13 Pro全系列，便可現折1000元。不僅如此，蝦皮購物舊機回收最高回饋37700元，另有舊換新補助1500元：想入手新iPhone，讓舊手機助你一臂之力！蝦皮購物提供最快5天可以完成的「線上手機回收服務」，舊機回收最高可回饋37700元，完成舊機回收的用戶，在當月於蝦皮購物購買iPhone 13新機，還可享高達1500元的購機補助金。
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