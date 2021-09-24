開箱iPhone 13 Pro Max天峰藍！他見「致命瑕疵」秒心碎

蘋果15日公布了新款iPhone13系列，於17日預購，今（24）日正式發售；而其中討論度最高且最受歡迎的的顏色，iPhone 13 Pro Max的天峰藍，一發表就受到高度關注，就有一名男網友今日開箱iPhone 13 Pro Max天峰藍，豈料一看外觀卻發現一個「大瑕疵」，讓他傻眼直呼「搶這第一批真的是搶心酸的」。





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該名男網友在論壇《mobile01》以「一早開開心心收到13pro max天峰藍，打開卻...」為題發文，表示今天一早，他開心地起床等快遞，好不容易等到手機來了，想打開來檢查外觀，之後要準備資料轉移時，卻發現「超明顯的刮痕」。





▲原PO開箱iPhone 13 Pro Max天峰藍，豈料一看外觀卻發現一個「大瑕疵」。（圖／翻攝自《mobile01》）

貼文一出，掀起熱議，「運氣不好……」、「傻眼啊只能等待了......」、「這產品品質真的是無言阿～～」、「哇～當下的好心情全部被一掃而空了，希望您的手機換貨速度可以比預期的快很多～」。（編輯：郭佩蓉）



