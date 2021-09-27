房市／台南水交社重劃區房貸高達逾1200萬

台南市南區的「水交社重劃區」距離市中心不遠，但房價較東區及中西區親民，被網友評為「東區段、南區價」；但根據金融聯徵中心統計，水交社路在今年第二季平均房貸負擔卻高達1264萬。業者說明，水交社重劃區單價尚在2字頭初，部分面向看得見嫌惡設施或建商較普通的社區，甚至仍找得到1字頭，唯當地有一批透天別墅，近期也有知名建商推出大坪數物件，加上正面望向公園，對資金較充裕的買方仍有吸引力。
財經中心/綜合報導
2021-09-27 18:30:00
水交社重劃區過去是眷村，重劃發展至今約10年左右，北側靠近公園、學校，環境清幽，但因南側隔著大成路有福地，且有時聽得到飛機起降聲，整體房價仍相對市中心的中西區、東區來得親民。不過，金融聯徵中心統計台南市今年第二季房貸申貸資料，南區水交社路計有29筆申貸案件，平均授信額度1264萬，房屋鑑估值平均為1617萬，平均房貸利率則是全市各路段最低的1.29%。
對此，信義房屋金華店店長張榮表示，水交社路上有台南知名建商推出58至70坪左右的大坪數產品，每戶加上1至2個平面車位後，以單價23至24萬左右來算，總價大約就是落在1600至1800萬之間。由於該建商是知名品牌，本就受到不少醫師等資產較充裕客群的喜愛，加上社區正面望向公園綠地，買盤仍有支撐，而這也是該路段平均房貸利率低的原因。此外，水交社重劃區內也有一批屋齡10年左右透天別墅，總價落在1700至1800萬左右，部分可以上看2000萬。
不過，張榮強調，整體而言，水交社重劃區的房價相對市區來說，目前仍然相對親民，單價大約落在20至25萬之間，甚至會因建商品牌及是否鄰近嫌惡設施，部分還找得到1字頭房價，換算成總價帶，正常格局的2、3房加車位，總價約會落在800至1200萬之間。