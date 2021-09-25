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莫迪會拜登：貿易與科技　未來印美關係主軸

▲莫迪在四方安全對話領袖峰會的公開致詞中強調，貿易與科技合作將是印美關係發展的主軸，未提中國及印美安全合作。（圖／美聯社／達志影像）
▲莫迪在四方安全對話領袖峰會的公開致詞中強調，貿易與科技合作將是印美關係發展的主軸，未提中國及印美安全合作。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-25 09:08:57

（中央社記者林行健新德里25日專電）印度總理莫迪與美國總統拜登昨晚在四方安全對話領袖峰會之前，舉行了雙邊會談。莫迪在公開致詞中強調，貿易與科技合作將是印美關係發展的主軸，未提中國及印美安全合作。

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這是兩人自拜登（Joe Biden）今年1月就職以來的首次面對面會談，根據電視台轉播，全程大約45分鐘。

莫迪（Narendra Modi）在開幕致詞中表示，貿易與科技將是印美關係未來的發展主軸。

他說：「兩國在貿易方面大有可為。貿易將是印美關係在未來10年間的重要元素，才能、人與人的連繫將會塑造這10年。」

莫迪補充：「科技是另一個驅動力量。我們應善用我們的人才，用科技造福世界。」

他並稱，拜登所提到的議題均對印美友誼至為關鍵。他讚揚拜登在處理氣候變遷、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以及四方安全對話（Quad）等事宜的作法，但並未在公開致詞中提及中國。

在這場雙邊會談舉行之前，印度分析人士普遍將這場會談的觀察重點，放在莫迪是否會就中國擴張議題表達立場。

另方面，拜登會前在推特貼文說，他很期待能與印度「加強本已深厚的關係，共同維護亞太地區的自由與開放，並討論從疫情到氣候變遷的一切事宜。」

根據電視轉播，拜登在雙邊會談發表公開致詞時，稱美印均為民主大國，兩國關係勢將更加緊密，且能共同解決許多全球性的挑戰。

拜登也提到家族與印度可能的淵源，也就是據傳先人曾在東印度公司工作，後來還娶了印度女子為妻；莫迪則回應，他此行帶了一些資料讓拜登尋根。（編輯：高照芬）1100925

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