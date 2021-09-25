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竹縣公職憂「沒工作」反竹竹升格　劉康彥：讓人大開眼界

▲民進黨發言人劉康彥認為，竹縣公職擔憂大新竹升格會沒有工作，顯然已是「飯碗保衛戰」，不是在傳遞真實民意。（圖／翻攝自劉康彥臉書）
▲民進黨發言人劉康彥認為，竹縣公職擔憂大新竹升格會沒有工作，顯然已是「飯碗保衛戰」，不是在傳遞真實民意。（圖／翻攝自劉康彥臉書）

記者黃宣尹／綜合報導

2021-09-25 09:09:14

新竹縣議員、鄉鎮長與代表會主席昨（24）日上午聯合召開「新竹縣市合併座談會」，絕大多數與會者反對「竹竹升格」，引發討論。兼任民進黨發言人的新竹市議員劉康彥就在臉書分享會議「金句」，更直言有些前輩的主張真的讓他「大開眼界」。

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昨日的座談會中，有與會者表示，大新竹升格後，「無論是議員、鄉鎮長、主席或代表，加起來1、2百個人都沒有工作的權利」，劉康彥對此表示，這顯然已是「飯碗保衛戰」，不是在傳遞真實民意。

劉康彥也提到，居然有與會者主張，合併升格後「基層民意無法上達」，若半夜淹大水，區長不會出現，若是議員再晚都會趕去，「為了選票晃一下也好」。他說，人命關天，加上責任政治，只要有災情，怎會容許延誤救災的問題存在，實在是非常荒謬。

至於會議做出「支持竹竹苗合併升格」，反對「竹竹合併升格」的結論，劉康彥說，這完全是自相矛盾、自打嘴巴、為反對而反對。他強調，難道「竹竹苗合併升格」後，原本的鄉鎮長、代表工作機會就能保留？半夜發生災情，竹竹苗的區長就會現身勘災？基層民意就能如實上達？

劉康彥說，他相信新竹縣民、市民的眼睛是雪亮的，能分辨這場會議是「飯碗保衛戰」，還是背離民意、阻礙大新竹的發展。

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