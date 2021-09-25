第一次去日本玩！他見「這一幕」秒愣 網全認證：很震驚
日本文化一直以來深受廣大台人喜愛，在受到疫情影響之前，日本也是台人最愛前往旅遊的國家之一。對此，近日就有網友在PTT八卦版回憶起10幾年前，第一次跟同學一起去日本玩的情景，被車子禮讓時，駕駛舉動讓他相當震撼，貼文曝光引發全場共鳴。
編輯中心/綜合報導
2021-09-25 10:51:35
原PO提到，10幾年前第一次跟同學一起去日本玩，就像劉姥姥逛大觀園一樣，感覺一切都好新奇，尤其是過馬路時，剛好遇到車子要轉彎，照台灣規矩當然要在路口停下來等，「沒想到車子也停下來，就這樣你看我、我看你，還比手勢請我們先過，嚇死寶寶了！」日本人的禮儀讓他相當驚訝，並問「在日本有遇過什麼比這更震撼的事嗎？」
貼文一出，隨即引發廣大網友共鳴，紛紛回應「不被禮讓的比較少」、「日本人的禮讓是，我離斑馬線還遠遠的，還在走過去他們就會停下來，我每次都很不好意思地小跑步趕快過馬路」、「第一次去日本被讓真的嚇死了，當下驚訝的呆在那邊，想說他是在讓我嗎？」「真的很震驚」、「回台灣之後超不習慣，有的車邊讓還會邊慢速嚕過來，我都超怕被撞」；但也有網友表示「台灣也滿多的啦」。
對此，有網友回應貼文指出，日本管「運転免許（駕照）」的是警視廳，違停超速被抓到不是罰金的問題，是會留案底的，亂騎車、亂開車後果很慘，「想好好過活在正當公司上班的，安全駕駛第一，為了省那個5分鐘、10分鐘，超速留案底，怎麼樣算都不划算」。（編輯：賴詠璿）