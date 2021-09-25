直播／今明兩天AZ疫苗接力來台　陳時中親自說明

日本第五度贈台疫苗，預估50萬劑AZ疫苗將於今（25）日下午1時55分抵達桃園機場，而這批疫苗由日本航空JL-809航班運送，從日本東京成田機場起飛。另外斯洛伐克也將贈台AZ疫苗共16萬劑，預計今日將啟程送往台灣。另外也傳出客製化標籤BNT將於週一27日來台。請跟著《NOWnews今日新聞》的鏡頭一起來關心。
記者許家禎/台北報導
2021-09-25 13:59:00
之前，日本政府已捐贈我國約390萬劑AZ疫苗。日前，日本外相茂木敏充宣布，將再援贈50萬劑AZ疫苗給台灣，而這已是日本第五度贈台疫苗。另外，斯洛伐克政府原本宣布捐贈我國1萬劑疫苗，但後來提高捐贈數量至16萬劑，總統府也再次表達感謝。
雖然接到國際友情疫苗，但我國疫苗仍短缺，混打疫苗成為解方，指揮中心指揮官陳時中昨（24）日透露，未來首劑接種莫德納、次劑混打BNT的實驗也會列在混打計畫當中。而昨日指揮中心指出，新增1例本土，為鴻海子公司女員工，相關隔離檢疫的親密接觸者有6位，該名女員工目前沒有明顯症狀，Ct值約36。
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