卓伯源返彰化老鄉投票　點出國民黨存在危機

國民黨黨主席投票於今（25）日上午8時展開，黨主席候選人、前彰化縣長卓伯源上午返回彰化田中老家，並於國民黨彰化縣田中鎮黨部進行投票。身為此次黨主席候選人，卓伯源樂觀地表示，昨晚睡得很安穩，相信今晚一定會有一個很好的結果。另外，他也強調透過競選過程發現國民黨存在的危機，並且點出未來走向。





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國民黨主席將於下午 4 點結束投票，隨即開票，結果預計傍晚 6 時將會出爐。當選的新主席將於 9 月 29 日將選舉結果報中常會核備。身為黨主席候選人之一的卓伯源預估彰化的投票率應該會超過 5 成，並表示「對國民黨民主化與未來的發展深具意義，相信這次選舉能夠讓國民黨更團結，並得到社會大眾的認同。」





對於競選過程，卓伯源對所有支持他、為他奔走拉票到最後一刻的競選團隊和鄉親表達感謝，他相信今晚一定會有一個很好的結果。





卓伯源強調，選舉過程中有不同的意見、主張，但這就是民主政治的型態，透過公平公正的選舉，我們都會認同這樣的結果，服從多數、尊重少數。他承諾，若順利當選也會將其他三位競選夥伴的建議納入發展方縣，並相信自己為「最大公約數」，一定能團結國民黨。





另外，他也指出，自己透過競選過程觀察出國民黨的「危機」所在，他表示國民黨員有 89 萬，但有投票權的才 36 萬，首先會作的就是「壯大黨員數」。他認為，未來要讓 89 萬黨員都有投票權，並找回失聯黨員，海納百川、有容乃大，這是為國民黨應該要走的方向。





關於競選對手朱立倫，卓伯源於昨(24)晚在臉書發文指出，如果把黨主席當作政治跳板，心不在國民黨的經營，而是放在參選2022、2024，很可能會再引爆更大的黨內風波，既然想選總統或市長的人，就應該讓他們去參選，由他擔任專職、無私的黨主席。



