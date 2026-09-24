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▲效力韓職韓華鷹的台灣左投王彥程，21日未在名古屋亞運台韓大戰先發，韓媒證實雙方早在徵召時即簽署投球保護協議。（圖／取自韓華鷹IG）

▲韓國隊王牌郭彬首戰對中華隊繳出6局無安打封鎖，韓媒推測其將獲得充分休息，瞄準9月27日金牌決戰再度掛帥。（圖／記者朱永強攝影）

2026愛知・名古屋亞運棒球預賽結束，中華隊與韓國攜手從B組晉級超級循環賽。韓國3戰全勝、帶著1勝進入下一階段，中華隊則以2勝1敗晉級。不過預賽5：0擊敗中華隊後，韓國並沒有因此放鬆警戒，韓媒已經開始推演27日金牌戰可能再次上演「台韓大戰」，更特別點名預賽尚未登板的林昱珉、王彥程，韓國教練團甚至已把兩名左投可能在同一場比賽出賽的情境納入準備。韓國隊首戰靠著當家王牌郭彬先發6局狂飆10K、投出無安打比賽壓制中華隊打線外，後續兩戰面對實力有落差的香港與泰國，打線徹底爆發，2場比賽合計狂轟31分，皆提前在正規局數內扣倒對手，投手群亦未受到實質耗損。韓國隊總教練柳志炫在總結預賽表現時自信表示：「球隊目前99%的環節都在按照既定計畫順利進行。」目前韓國陣中僅剩效力KT巫師的名投蘇珩準尚未登板，預計將在超級循環賽中扛下先發。針對預賽首戰壓制中華隊的郭彬，韓國權威體育媒體《SPOTV NEWS》進一步推算，郭彬在首戰投滿88球後，若略過25日對日本、26日對中國的超級循環賽，將能獲得等同職棒例行賽的「投一休五」完整休息天數，高機率被教練團刻意保留至27日的金牌戰再度掛帥。相較於韓國打線爆發，韓媒更在意的卻是中華隊教練團的投手調度。首場台韓大戰中，中華隊跳過外界一致預期的旅美左投林昱珉與本季在韓華鷹斬獲11勝的王彥程，而是出人意料地指派20歲合庫業餘小將林佾葳先發。林佾葳頂住高壓，繳出5局僅被敲1安、失1分非責失的亮眼內容，即使中華隊因後援失手而吞敗，林佾葳仍成功為中華隊吃完局數。隨後對戰泰國與香港，中華隊亦未曾動用林昱珉與王彥程中的任何一人。《韓聯社》與《SPOTV NEWS》指出，王彥程在接受韓華鷹球團放行參賽時，雙方雖簽署了特定出賽間隔與球數的「保護協議」，但中華隊在整個預賽階段竟連1球都未讓他投，顯見中華隊在投手資源配置上的極致克制。《SPOTV NEWS》對此分析，中華隊首戰的調度展現出高度的戰略耐性，林昱珉與王彥程目前皆處於「完全體」狀態。特別是林昱珉，過去在2023年杭州亞運預賽曾繳出先發6局無失分的封神表現，率隊以4：0完封韓國，早已是韓國打者最懼怕的宿敵。更讓韓國教練團提高警覺的，是中華隊可能在後續賽事祭出的「左投連線」。《SPOTV NEWS》特別撰文示警，韓國情蒐團隊已做出最壞情境推演，一旦台韓兩隊雙雙突破超級循環賽、於27日金牌戰再度碰頭，中華隊極有可能依照目前亞運複賽狀況，中華隊在超級循環賽的劇本十分純粹：25日先戰中國、26日硬碰地主日本。若能發揮打擊與投手優勢拉出2連勝，戰績將來到「2勝1敗」，有極高機率挺進27日晚間的金牌戰，屆時雙方將在短短6天內迎來本屆亞運的第2次台韓生死決戰。