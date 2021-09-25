後疫情第一場！高雄市政府勞工局舉辦大型徵才活動

高雄市政府勞工局於今(25)日，在岡山區壽天宮前廣場，舉辦大型徵才活動，有30家廠商，提供超過1300個工作機會，吸引大批民眾前往求職，高雄市副市長羅達生到場勉勵求職者。
記者黃守作／高雄報導
2021-09-25 22:00:00
這項由高雄市政府勞工局與科技部南部科學園區管理局合作辦理的大型徵才活動，現場結合奧運題材以「工作in高雄，雄讚!」為主題，高雄市副市長羅達生由勞工局局長周登春陪同，到場向求職者加油打氣。
高雄市副市長羅達生表示，在疫情微解封之際，市府團隊對於招商引資加足馬力，積極串連南科、路科、橋科及楠梓加工區，逐步打造南部科技廊道，可望帶動高雄經濟發展，為在地創造更多就業機會，吸引優秀人才回流高雄。
羅達生也不忘感謝廠商提供工作機會，並提醒來參加的市民朋友，把握現場機會申請「安穩僱用計畫」，於9月30日前經就服站推介媒合上工符合計畫條件者，工作滿4個月發給勞工最高2萬元就業獎勵金，及發給雇主最高3萬的僱用獎助金，期許勞工局持續協助求才廠商和求職者媒合，共創美好的未來。
此一大型徵才活動，有30家廠商，提供超過1,300個工作機會，並設立「高雄科學園區專區」提供民眾現場立即面試，也提供安排CPAS職業適性診斷測驗，並規劃「視訊面試」專區，提供民眾遠端視訊面試的服務。