屏縣環保小小稽查員結合中鋼碳素及長興材料 淨海淨灘
屏東縣政府環保局為推動海洋環境保護觀念及維護海域生態，25日上午在枋寮漁港南側沙灘舉辦淨灘活動，由環保局長顏幸苑、中鋼碳素杜文清董事長、長興材料部長林兆坤帶領同仁、眷屬及環保局培訓小小稽查員和潛海戰將約250人，共同清潔維護屏東海灘，縣府鼓勵企業善盡社會責任，以行動清除海灘廢棄物，保護海洋生態與海岸環境衛生。
記者黃正忠／屏東報導
2021-09-25 21:00:00
縣長潘孟安表示，屏東縣海岸線長度約190公里，亟需藉助民間力量與政府共同維護海洋環境的永續發展，非常感謝企業志工拋磚引玉、捲起衣袖沿岸撿拾垃圾，為海洋生態盡一份心力。
也呼籲，各企業及社團踴躍加入長期淨灘淨海行列，透過政府與民間團體不遺餘力地推廣環境教育，培育社會大眾環境保護的國際意識以及維護環境清潔的責任感，讓海洋環境及生態得以永續發展。
縣府環保局表示，透過企業團體並結合環保小尖兵，以傳承環境永續發展為出發點，透過實際行動愛護地球，善盡企業社會責任外，也讓孩子對周遭環境有更多的思考，養成習慣進而付諸行動，達到傳承親海、知海、愛海的共識，發揮保護海洋保育資源的精神。
環保局說，除了淨海淨灘，目前環保艦隊共計478艘並成立屏東縣潛海戰將淨海大聯盟，已招募79位潛水員，聯手縣內22處海岸巡單位所組成的海洋應變聯盟，海陸合擊共同守護海洋。
淨海淨灘成果以ICC國際淨灘行動紀錄表、ICC分類記錄版、成果磅秤，加以分類統計，共計清除502公斤垃圾，其中以一般垃圾約273公斤，可回收廢棄物總重約229公斤。