國民黨主席結果出爐　卓伯源：團結、壯大國民黨

針對國民黨主席選舉結果出爐，國民黨主席候選人卓伯源今日表示，無論選舉結果如何，讓國民黨更好絕對是我們的共識，感謝國民黨主席江啟臣 主席、黨秘書長李乾龍為黨奉獻心力、服務黨員，也為這場選舉做非常好的規劃。





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他說，我們都在為國民黨努力，所有走過的路都有意義，所有的努力都不會白費，未來我們無懼風雨，我們會持續為黨投入更多正能量，一起讓國民黨的表現做到更好。





卓伯源說，他感謝所有參選人的民主風度，國民黨一定會團結，讓2022再次勝利，共同贏回2024總統選舉、國會過半。



