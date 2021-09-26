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LINE「實用功能」狂轟炸他！苦主全認了：每次都被嚇到

▲有網友指出LINE的「實用功能」困擾他許久，而掀起眾人認同留言「每次都被嚇到！」（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲有網友指出LINE的「實用功能」困擾他許久，而掀起眾人認同留言「每次都被嚇到！」（示意圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2021-09-26 13:40:52

隨著科技不斷進步，人手一支智慧型手機的情況早已見怪不怪，加上網路逐漸發展，現代人還會使用LINE、instagram等通訊軟體進行聯絡。不過，就有一名網友指出，認為LINE的「實用功能」困擾他許久，而掀起眾人認同留言「每次都被嚇到！」

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原PO於Dcard上發文，表示自己使用LINE時，曾跟一位朋友再三勸誡「不想要用電話，有事用打字的，我常常沒辦法接電話」。他坦言，相當厭惡朋友沒事打來閒聊，「又掛不掉一直重複講一樣事情的電話浪費幾小時，而且對方發現我不想講話了會馬上開話題，好幾次直接掛掉也明講了還是這麼白目⋯⋯」。

他無奈指出，曾想過是不是該封鎖對方，但又認為彼此關係沒這麼糟糕，「而且直接封鎖的話，是不是別的可以聯絡的媒介會被訊息炸爆啊？因為他超會盧的」。

文中他也不滿抱怨LINE語音功能不完備，直言「不能指定關掉某個人的語音提醒，憑什麼要設定為了一個人要關掉所有人的電話通知？我原本以為關掉個別通知就不會接到電話了，原來只能不收到訊息通知，結果上次他打來害我遊戲打到一半畫面被切掉輸了」。

▲LINE是許多人拿來聯繫親朋好友的實用APP。（圖／翻攝LINE官網）
▲LINE是許多人拿來聯繫親朋好友的實用APP。（圖／翻攝LINE官網）
貼文曝光後，隨即引來許多苦主留言，「我也是超討厭別人用line打電話！不懂為什麼不用打字，每次常被電話聲嚇到」、「先傳訊息問方不方便講電話很重要欸」、「如果用iPhone玩遊戲的時候建議開勿擾，不想人打擾時很好用」、「我也有朋友會這樣，講訊息講一講就突然說這件事很難說清楚，不用打電話根本不行，然後就得跟她聊天聊超久」。（編輯：陳雅雲）

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