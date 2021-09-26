疫情影響司機員培訓塞車　台鐵局：已優先復課

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對此，台鐵局今天發出新聞稿表示，從民國109年起就由員工訓練中心會同機務處於樹林調車場機務大樓增闢司機員專用培訓教室，採專人專地辦班方式，今年已辦理2期計83人參訓，加上109年於北投員工訓練中心辦理2期，2年間已辦理4期180人的司機員訓練事宜。
台鐵局表示，9月6日司機員班在完成台北市勞動局申請報備手續後優先復課，並遵守勞動部勞動力發展署所規範的「職業訓練因應COVID-19防疫管理指引」規定，除符合教室及寢室容留人數限制外，全部授課講師及工作人員均完成接種疫苗第一劑滿14天，相關防疫措施也每天填報查驗表留存備查。
台鐵局指出，目前員工訓練中心已完成內部講師3期「遠距教學－線上帶領」訓練課程，以視訊教學代用，且衡酌司機員訓練特性，保留充足的實體訓練課程。
目前台鐵局司機員駕照檢定由交通部鐵道局辦理，今年9月已有81名完訓人員申請考照，其中67人已完成學科檢定，其餘14人待鐵道局通知，術科檢定也有67人通過，預計9月底前可全數取得駕照。
台鐵局也強調，司機員目前足以符合列車運行所需，未來並由新完成駕照檢定司機員加入，維持正常運作。（編輯：張雅淨）1100926