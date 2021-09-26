《新華社》報導習近平與朱立倫電文 竟少了「這些」內容
據陸媒《新華社》報導有關中共領導人習近平與新上任國民黨主席朱立倫，今 (26) 日公開的祝賀、致謝電文顯示，該報導略去了兩人提及「兩岸形勢複雜險峻」的部分，並將朱立倫希望國、共兩黨「求同尊異」的部分略去。
新頭殼newtalk
2021-09-26 23:04:05
《新華社》報導指出，中共中央總書記習近平今日電函朱立倫，祝賀其當選中國國民黨主席，指出過去一個時期兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上良性互動，推動兩岸關系和平發展，造福兩岸同胞，成效有目共睹。期望兩黨登高望遠，堅持共同政治基礎，堅守民族大義，勠力合作，為同胞謀福祉，為台海謀和平，為國家謀統一，為民族謀復興。
然而，上述說法卻未提及原電文中所說的「當前台海形勢複雜嚴峻」。
而在朱立倫覆電的部分，《新華社》則寫道，同日，朱立倫表示，兩岸人民同為炎黃子孫，深盼今後兩黨在「九二共識」、反對「台獨」基礎上，增進互信融合，加強交流合作，讓兩岸關係和平發展繼續前行，共同造福兩岸民眾，促進台海和平穩定。
但《新華社》報導同樣略去了朱立倫有關「兩岸形勢險峻」的回應，也並未引述「惟近年來在民進黨執政下，採取『去中』、『反中』政策，改變兩岸現狀，造成兩岸形勢險峻，使兩岸人民極度不安」的內容。
此外，朱立倫原在致謝電文中寫道「兩岸人民同為炎黃子孫，深盼今後貴我兩黨在『九二共識』、『反對台獨』基礎上，求同尊異」。但是，「求同尊異」這 4 個字也被《新華社》略去了。
新聞來源為Newtalk 新頭殼