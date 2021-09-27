PChomeX 家好選物聯手桃城雞排　融合台美韓經典炸雞

我是廣告 請繼續往下閱讀
全新商品２大獨門醬料「先炸後拌」吃到涮嘴還狂舔手指
兩款醬爆拌拌雞，皆使用獨家美式醃料醃製的雞腿塊，裏在雞腿塊外的麵衣並不厚重，吃起來香酥不會乾硬，金黃酥脆的外皮，加上香氣四溢的油脂氣味，一口咬下的燙口酥脆讓人欲罷不能，每一口都能吃到最經典的美式情懷。
淋上獨家調製而成的紫蘇梅醬，豪氣的拌好拌滿，讓每個炸雞塊都能沾滿紫蘇梅醬微甜中帶點「酸V」的味道，讓雞腿塊中的鹹香味，多了一點溫潤香甜氣息， 咬下拌好醬的雞肉，肉汁的鮮香與甜酸的醬汁，在口中完成不同層次完美交疊，還引出紫蘇梅醬特有迷人氣味，不僅讓人忍不住分泌唾液，更能收到解膩之效，就像吃韓式炸雞時，一定要配上醃蘿蔔一樣。
另一款新品蜂蜜芥末醬爆拌拌雞，一打開蜂蜜芥末醬就可以聞到香甜氣味，乳黃色的醬料中還能看的到芥末籽，上桌前與鮮嫩多汁的雞腿塊均勻攪拌，完整裹上蜂蜜芥末醬，其外表散發著誘人的醬香味；同時利用脆皮炸雞塊熱度升華蜂蜜芥末醬的甘甜滋味，讓醬汁風味更加濃郁，吃起來甜而不膩，還能隱約傳來暢快的微嗆辣味，令人忍不住又拿起第２塊，還可以依照自己的喜好，調整醬汁多寡，拌出最適合自己的好味道！
自創新奇拌法 DIY炸雞拌醬超好吃又好玩
除了將炸好的薄皮雞腿塊，直接加入蜂蜜芥末醬或是紫蘇梅醬充分攪拌外，還可將雞腿塊與拌醬放入保鮮盒中、扣好上蓋，用像在吃韓國便當「先搖後吃」的方式，讓肉與醬料在保鮮盒中緊密結合，提升蜂蜜芥末醬、蘇梅醬的獨特風味，更能吃出充滿肉汁的薄皮雞腿塊。享受美食同時，還能增添DIY攪拌時的歡樂氣氛，不管在味覺、嗅覺及趣味皆是一大享受。
還能使用日式親子丼飯的做法，將薄皮雞腿塊、蛋液、醬油、洋蔥製作成親子丼後鋪在飯上，再淋上蜂蜜芥末醬或紫蘇梅醬。要吃之前，先將蛋汁、湯汁、醇厚濃郁醬汁攪拌滲透進米飯中，挖一口飯嚐嚐，就會感受到米飯中充滿著香濃、酸甜的醬料與蛋香，也能吃出口感Ｑ彈、超Juicy的薄皮雞腿塊口感。
雞啤文化夯 也別忘了下酒菜
吃炸雞當然要配啤酒！PChomeX 家好選物日前引進澳洲知名的「Coopers庫珀啤酒」，是由澳洲超過150年、且歷經六代家族經營，用最古老的二次發酵方法發酵精造而成。開瓶前，記得稍微滾動一下啤酒，讓酵母完成二次發酵，氣泡與風味融合更加豐富滑順。如果嘴巴還不夠滿足，加上麻膳堂推出的「雙喜烤麩」、「三杯米血糕」下酒菜系列，以台式獨門配方醬料及經典的台式三杯調味，搭配烤麩、米血糕特有口感，彈牙不糊爛、彈口Q勁，大口吸吮香濃拌醬，更容易讓人上癮！
PChomeX 家好選物與職人級名店聯手 在家也能享受質感美味
不必出門頂著大太陽排隊，在家也能擁有頂級享受！PChomeX 家好選物持續藉由與不同美食領域的職人級名店合作，傳遞在家也能品味質感生活的理念。桃城雞排紫蘇梅醬爆拌拌雞、蜂蜜芥末醬爆拌拌雞自即日起，可在家樂福、JASONS Market Place均已全面上架，即日起至10/5，家樂福享有特價活動，實際價格請以各店鋪公告為主。