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PChomeX 家好選物聯手桃城雞排　融合台美韓經典炸雞

▲「PChomeX 家好選物」與嘉義百大名店「桃城雞排」再度攜手合作。（圖／資料照片）
▲「PChomeX 家好選物」與嘉義百大名店「桃城雞排」再度攜手合作。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2021-09-27 16:00:00

受線上影音串流平台趨勢影響，在家追劇成為許多人的日常。根據統計，國人十大追劇習慣中，名列榜首的就是「邊看邊吃」！眼睛忙著追，嘴巴當然也不能閒著。「PChomeX 家好選物」與嘉義百大名店「桃城雞排」再度攜手合作，融合台、美、韓三國經典炸雞特色，並首創自行DIY醬拌方式，推出「紫蘇梅醬爆拌拌雞」、「蜂蜜芥末醬爆拌拌雞」２款全新「先炸後拌」超夯拌嘴美食，讓香氣四溢、吮指回味、包覆濃郁醬汁的炸雞塊，成為追劇時的最佳選擇。

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有別於一般炸雞起鍋後直接享用，桃城雞排醬爆拌拌雞需先用氣炸鍋、烤箱、油炸或微波爐加熱，再淋上獨家特調的台式紫蘇梅醬、蜂蜜芥末醬，均勻攪拌後紫蘇梅醬甜酸迷人、蜂蜜芥末醬甘甜濃郁，大口咬下雞腿塊肉質鮮嫩多汁，盡是令人吮指回味的滿足，還多了層濕潤感，愈吃愈順口，宛如韓式炸雞名店的美味，絕對是追劇時最對味的標配！

全新商品２大獨門醬料「先炸後拌」吃到涮嘴還狂舔手指

兩款醬爆拌拌雞，皆使用獨家美式醃料醃製的雞腿塊，裏在雞腿塊外的麵衣並不厚重，吃起來香酥不會乾硬，金黃酥脆的外皮，加上香氣四溢的油脂氣味，一口咬下的燙口酥脆讓人欲罷不能，每一口都能吃到最經典的美式情懷。

淋上獨家調製而成的紫蘇梅醬，豪氣的拌好拌滿，讓每個炸雞塊都能沾滿紫蘇梅醬微甜中帶點「酸V」的味道，讓雞腿塊中的鹹香味，多了一點溫潤香甜氣息， 咬下拌好醬的雞肉，肉汁的鮮香與甜酸的醬汁，在口中完成不同層次完美交疊，還引出紫蘇梅醬特有迷人氣味，不僅讓人忍不住分泌唾液，更能收到解膩之效，就像吃韓式炸雞時，一定要配上醃蘿蔔一樣。

▲淋上獨家調製而成的紫蘇梅醬，豪氣的拌好拌滿，讓每個炸雞塊都能沾滿紫蘇梅醬微甜中帶點酸V的味道。（圖／資料照片）
▲淋上獨家調製而成的紫蘇梅醬，豪氣的拌好拌滿，讓每個炸雞塊都能沾滿紫蘇梅醬微甜中帶點酸V的味道。（圖／資料照片）
另一款新品蜂蜜芥末醬爆拌拌雞，一打開蜂蜜芥末醬就可以聞到香甜氣味，乳黃色的醬料中還能看的到芥末籽，上桌前與鮮嫩多汁的雞腿塊均勻攪拌，完整裹上蜂蜜芥末醬，其外表散發著誘人的醬香味；同時利用脆皮炸雞塊熱度升華蜂蜜芥末醬的甘甜滋味，讓醬汁風味更加濃郁，吃起來甜而不膩，還能隱約傳來暢快的微嗆辣味，令人忍不住又拿起第２塊，還可以依照自己的喜好，調整醬汁多寡，拌出最適合自己的好味道！

▲蜂蜜芥末醬爆拌拌雞，一打開蜂蜜芥末醬就可以聞到香甜氣味，乳黃色的醬料中還能看的到芥末籽。（圖／資料照片）
▲蜂蜜芥末醬爆拌拌雞，一打開蜂蜜芥末醬就可以聞到香甜氣味，乳黃色的醬料中還能看的到芥末籽。（圖／資料照片）
自創新奇拌法　DIY炸雞拌醬超好吃又好玩

除了將炸好的薄皮雞腿塊，直接加入蜂蜜芥末醬或是紫蘇梅醬充分攪拌外，還可將雞腿塊與拌醬放入保鮮盒中、扣好上蓋，用像在吃韓國便當「先搖後吃」的方式，讓肉與醬料在保鮮盒中緊密結合，提升蜂蜜芥末醬、蘇梅醬的獨特風味，更能吃出充滿肉汁的薄皮雞腿塊。享受美食同時，還能增添DIY攪拌時的歡樂氣氛，不管在味覺、嗅覺及趣味皆是一大享受。

還能使用日式親子丼飯的做法，將薄皮雞腿塊、蛋液、醬油、洋蔥製作成親子丼後鋪在飯上，再淋上蜂蜜芥末醬或紫蘇梅醬。要吃之前，先將蛋汁、湯汁、醇厚濃郁醬汁攪拌滲透進米飯中，挖一口飯嚐嚐，就會感受到米飯中充滿著香濃、酸甜的醬料與蛋香，也能吃出口感Ｑ彈、超Juicy的薄皮雞腿塊口感。

▲用像在吃韓國便當「先搖後吃」的方式，讓肉與醬料在保鮮盒中緊密結合，提升蜂蜜芥末醬、蘇梅醬的獨特風味。（圖／資料照片）
▲用像在吃韓國便當「先搖後吃」的方式，讓肉與醬料在保鮮盒中緊密結合，提升蜂蜜芥末醬、蘇梅醬的獨特風味。（圖／資料照片）
雞啤文化夯　也別忘了下酒菜

吃炸雞當然要配啤酒！PChomeX 家好選物日前引進澳洲知名的「Coopers庫珀啤酒」，是由澳洲超過150年、且歷經六代家族經營，用最古老的二次發酵方法發酵精造而成。開瓶前，記得稍微滾動一下啤酒，讓酵母完成二次發酵，氣泡與風味融合更加豐富滑順。如果嘴巴還不夠滿足，加上麻膳堂推出的「雙喜烤麩」、「三杯米血糕」下酒菜系列，以台式獨門配方醬料及經典的台式三杯調味，搭配烤麩、米血糕特有口感，彈牙不糊爛、彈口Q勁，大口吸吮香濃拌醬，更容易讓人上癮！

PChomeX 家好選物與職人級名店聯手　在家也能享受質感美味

不必出門頂著大太陽排隊，在家也能擁有頂級享受！PChomeX 家好選物持續藉由與不同美食領域的職人級名店合作，傳遞在家也能品味質感生活的理念。桃城雞排紫蘇梅醬爆拌拌雞、蜂蜜芥末醬爆拌拌雞自即日起，可在家樂福、JASONS Market Place均已全面上架，即日起至10/5，家樂福享有特價活動，實際價格請以各店鋪公告為主。

▲不必出門頂著大太陽排隊，在家也能擁有頂級享受！。（圖／資料照片）
▲不必出門頂著大太陽排隊，在家也能擁有頂級享受。（圖／資料照片）
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