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男孩輕柔撫摸小貓咪　成為最年輕的貓咪保護者！

▲男孩從小在貓堆中長大，成長過程超令人羨慕！（圖／Instagram帳號：rukasthecat） 
▲男孩從小在貓堆中長大，成長過程超令人羨慕！（圖／Instagram帳號：rukasthecat） 

文/寵毛網

2021-09-28 22:00:00

雅典娜（Athina）」是名致力於救助動物的女子，常常收養特殊情況的貓咪和幫助牠們找到永遠的家。兩年前雅典娜生下一名男孩艾許（Ash），她意外發現這男孩對貓咪很感興趣，甚至在未來成為她救助動物的得力助手！

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▲雅典娜救助了許多小貓及特殊狀況的貓。（圖／Instagram帳號：rukasthecat） 
▲雅典娜救助了許多小貓及特殊狀況的貓。（圖／Instagram帳號：rukasthecat） 
因為母親雅典娜的關係，艾許（Ash）從出生開始就被貓咪們包圍，而他人生中相遇的第一隻貓是「丹（Dan）」，後腿癱瘓的丹常常陪伴在艾許身邊，成為他不可或缺的好朋友；而另一隻則是白貓「卡斯帕（Casper）」，總在艾許喝奶或睡覺時自願陪在身邊。

▲艾許和丹一起包尿布！（圖／Instagram帳號：rukasthecat） 
▲艾許和丹一起包尿布！（圖／Instagram帳號：rukasthecat） 
▲卡斯柏和艾許！（圖／Instagram帳號：rukasthecat） 
▲卡斯柏和艾許！（圖／Instagram帳號：rukasthecat） 
當有了這兩隻貓夥伴後，其他中途貓咪也開始聚集到艾許身旁，友善地舔拭他的手心，輪流陪伴這名救援貓咪中心的「小王子」。雅典娜也注意到艾許對動物極有興趣，一歲時讓他在大人的監督下撫摸嬌弱的小貓咪，艾許似乎能分辨幼貓與成貓的分別，下手親柔又溫和。

▲艾許和貓咪們相處融洽。（圖／Instagram帳號：rukasthecat） 
▲艾許和貓咪們相處融洽。（圖／Instagram帳號：rukasthecat） 
雅典娜的教導下，艾許現在已經跟大約50隻貓咪進行互動，他會抱著貓咪估嘰咕嘰地說著悄悄話，會給與小貓輕柔的安慰與撫摸，甚至天天查看牠們的食盆和水盆，確保貓咪們每天都有吃飽！

▲艾許從小跟貓咪一起生活，自然而然擁有一顆熱愛動物的心。（圖／Instagram帳號：rukasthecat） 
▲艾許從小跟貓咪一起生活，自然而然擁有一顆熱愛動物的心。（圖／Instagram帳號：rukasthecat） 
小貓也非常喜愛這名小小男孩，當艾許擁抱牠們時，貓咪會發出舒服的呼嚕聲，甚至試圖用鼻子蹭他的脖子，想要來個近距離接觸。艾許漸漸成為雅典娜的得力助手，成為家中最小的貓科動物看護人，相信在這樣的環境下長大，艾許一定能成為極具愛心與責任感的少年！（編輯：李惠婷） 


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