加油站鬧油荒　英擬派軍人代駕油罐車應急

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過去幾天，英國各地加油站湧現等待加油的車龍，有些開車族不惜排上好幾小時，只為了把油箱加滿。他們氣呼呼地要求政府動用緊急權力，讓醫護人員和教師及警察等必要工作人員優先加油。
英國政府說，缺乏油罐車司機運送燃料加上空前需求，引發這場燃料危機。倘若接下來幾天情況未能緩解，軍車駕駛將接受專門訓練，然後部署到全國各地協助運油。
商務部長夸騰（Kwasi Kwarteng）說：「儘管燃料業者預期需求將在未來幾天恢復正常水準，我們採取明智的預防措施仍是正確的做法。」
他還說：「若有需要，部署軍事人員將為供應鏈提供額外能力，作為協助緩解本地燃料需求激增壓力的臨時措施。」
英國脫歐後收緊移民政策，如今已180度大轉彎，向外國卡車司機提供短期簽證豁免，希望有助填補人力缺口。
荷蘭皇家殼牌集團（Shell）、英國石油公司（BP）和埃索公司（ESSO）等燃料業者都說，「英國煉油廠有充足燃料」，預計需求將在幾天內恢復正常水準，從而緩解壓力。
他們在聯合聲明中說：「我們鼓勵大家如往常般替車輛加油就好。」
不過，加油站依舊大排長龍，不少人甚至連夜排隊，也引發各界擔心油荒將對經濟造成更廣泛影響。
一名開車族在週末期間跑了好幾個加油站，都加不到油。他在倫敦對法新社說：「大家都很絕望。如果我現在加不到油，我就沒辦法工作了。」（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1100928