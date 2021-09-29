房市／店長降為實習　信義房屋周建行打掉重練

我是廣告 請繼續往下閱讀
成為信義房屋業務的第一站他來到林口重劃區經營，10年前的林口仍在發展初期，他回想，當其他同學周六晚間去夜唱，他卻「被各種挫折打臉」，曾向屋主苦苦哀求還是得不到一個委託機會，也曾大老遠跑到淡水洽談，卻比不上資深同事一通電話，一事無成的情況下，入職一個月他多次想放棄。
為了突破困境，周建行跑得比別人更勤，而態度則是回歸誠懇，向客戶「真話好說」分析利弊，心態上放輕鬆，反倒業績越來越好，半年後順利轉正職。
在林口1年11個月後，周建行選上店長，並在新莊帶店，在他帶領第2家分店時，他跌了個大跤，周建行回想，剛到新莊總站店時面臨管理思維無法突破、業績一直沒有起色、與同仁的互動也不佳，恨鐵不成鋼，自己也找不到施力點突破現況，面臨到店長生涯的低谷。
「那是對自己的失望與無力感」周建行說，當業務時，請益優秀的業務是容易的，新手可以從他身上學習，但是帶店沒有人可告訴你正確的解決方案，因為每家店的人員、屬性、面臨挑戰都不同，且少有機會觀摩其他店長如何與同仁溝通，他只能自行摸索碰撞。
到後來與團隊關係越來越差，且績效遲遲未能穩定成長，當時的區主管請他退下店長一職，到其他分店實習，周建行說，當時很灰心，眼看其他後輩帶店都帶得比他好，他只能打掉重練，重建自信，重新學習。
實習期間，他每天觀察資優店長與同仁間的對話，例如店長交辦一件事情時，會如何傳達，而同仁有不同意見時，他又會如何回應，同仁的反應等等，甚至做成excel表，每天詳列同仁問店長的問題，若是他是店長會怎麼回答？有回得比店長好嗎？要如何修正自己的對話方式？以土法煉鋼的自學溝通。
當了店長實習生11個月的沉澱後，他才明白過去因沒有帶店的溝通模式，僅希望同仁服從，導致與夥伴互動關係惡化，他開始學習「理直氣和」的溝通方式，並避免上對下的命令口氣，之後到新莊民安西路店重新當店長。
重新上任後，他也不斷從小地方看見同仁的優點，小至同事之間協助印資料，大至無私洽談幫忙，只要同仁有做好的事情，一定大力肯定與表揚，周建行在分店領導上也開始好轉。
如今的他，於今年1月於信義房屋新莊中原店服務，結合自身在重劃區的經驗、分店同事的付出與努力、新莊地區的蓬勃發展，帶店8個月4次達成月目標，在挑戰業績目標之餘，他也帶領同仁一起做社區服務到社區大樓為幼兒說故事，在尋找場地的同時，也活化了社區的公設。
周建行說，有的社區兒童遊戲室因為管委會經費不足，因此兒童遊戲室常年沒有使用，他與同仁在說故事活動開始前，先到兒童遊戲室打掃，讓久未使用的空間煥然一新，社區住戶也看到同仁們的無私付出，增加對信義房屋的好感度，拉近與社區民眾之間的距離。