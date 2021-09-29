房市／房地產抗通膨　高資產客搶進台中南屯

第二季《大台中房市季報》揭露，各行政區之中，唯南屯區以總價2000萬以上交易占大宗。在地房仲指出，房地產對高資產客戶來說是抗通膨的極佳標的，加上央行低利率的貸款條件，因此，自去年以來，資金停泊在房地產市場的狀況愈趨明顯，部分買方單純置產，絕大多數則是自住兼置產；而南屯區有中大坪數物件供給量，成為買方積極搶進的地區。
財經中心/綜合報導
2021-09-29 08:30:00
根據最新一期《大台中房市季報》，南屯區以2000至3000萬案件為主，占比達24.7%，此外，3000萬以上也有15.4%。信義房屋七期朝富店店長林慶龍表示，台中是中部第一大都市，磁吸外圍城市的企業主或高資產族群，因此2016年後，中高總價物件的買氣逐年攀升，一開始大致呈現平緩曲線，但自去年以來，高資產客戶觀察到通膨跡象，疫情也影響到國外投資意願以及海運，助長了原物料成本提升，此時，可兼顧自用與保值的房地產，就成為該類型客群眼中抗通膨的極佳標的。再者，觀察去年以來房地產市場熱度高，市場氛圍也會刺激其下手意願，且連帶推高房價。
林慶龍指出，房價入手門檻越低的物件，市場接受度當然越高，但南屯區低單價、低總價的物件相對其他區域來得少，去年以來進場的企業主、主管階層、醫師等，主要會鎖定南屯區總價2000至3000萬之間的住宅產品。
林慶龍進一步說明，若地點位於西、南屯交界一帶，該總價區間大約可買到屋齡10至15年，室內3至4房格局並附車位物件，總權狀坪數大約在80坪左右；若地點再往南，同樣總價區間則約可買到權狀坪數90至100坪左右。