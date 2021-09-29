房市／中壢外籍配偶、移工買房增多

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不過若是已取得國籍的外籍配偶購屋則不受限制；值得注意的是，持有居留證的外籍配偶仍屬於外國人，若要購屋時，需看外配所屬國家是否與我國有無平等互惠條件，貸款也有限制。
信義房屋內壢店店長呂翰雨表示，中壢工業區有許多外籍勞工，也因如此，在中壢地區形成獨特的東南亞居住風貌，每到假日可看到東南亞勞工至商圈消費，隨著這群外籍勞工在台居住多年，也逐漸成為區域房市購屋的部份族群。
呂翰雨觀察，這群外籍移工在中壢工業區多從事粗重、工時長，且台灣年輕人較少選擇的工作，月薪約5-6萬元，約居住在月租金4-5000元的分租雅房中，雖然居住環境不見得好，但存錢速度快；近年來外籍移工來看屋的比例漸多，大多儲蓄了3-4年，自備款準備100-200萬之間，看500-1000萬的房屋居多。
信義房屋內壢環中店店長徐鼎表示，區域較多是陸籍、越南籍的外籍配偶購屋，他們已居住台灣多年，取得台灣國籍，存錢買房的目標很明確，許多人身兼多職為了存錢或寄生活費回家鄉，受台灣人「有土斯有財」的觀念影響，也認為把存款放銀行不如買房。
徐鼎表示，外籍人士的看屋習慣不如台灣人有風水上的考量，例如台灣人會忌諱4樓、門牌有4的數字、窗外有壁刀等風水禁忌，但他們買房較沒有此考量，多考量預算與喜好來購屋。
徐鼎舉例，這類的購屋族群依存款看低總價的物件，例如有外籍配偶在台灣工作一段時間，想找美甲店面，即鎖定內壢環中商圈中總價6-700萬的低總價店面，而也有做為理財考量，鎖定總價5-600萬的小坪數房屋收租使用，而商圈中外籍購屋族群比例仍屬少數，佔比不到1成。