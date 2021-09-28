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國旅券超搶手！預約人數已破千萬人次　好食券剩20萬份

▲交通部響應振興五倍券，加碼推出面額1000元的國旅券，共有120萬份。（圖／交通部）
▲交通部響應振興五倍券，加碼推出面額1000元的國旅券，共有120萬份。（圖／交通部）

記者林莞茜／綜合報導

2021-09-28 21:57:01

振興五倍券自22日起開放數位綁定以及八大部會加碼券登記，25日開放紙本預定，根據經濟部最新統計，截至今（28）日晚間21時，數位券有380萬人完成綁定、紙本券共有868萬8965人次完成登記。另在加碼券部分，交通部推出面額1000元的「國旅券」登記人數突破千萬人次。

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振興五倍券採紙本及數位並行，每人僅能擇一領取，且個人綁定任一數位支付工具後，即不能再作變更。行政院規劃10月8日啟用，數位綁定部分，在22日率先開跑，紙本五倍券則在25日起開放第一梯次連續七天預定，領券時間為10月8日至10月21日；第二梯次預訂時間為10月25日至10月31日，領券時間為11月8日至11月21日。另郵局則在10月4日起可到中華郵政網站或以電話預約，並選擇在10月12日起至所預約的郵局領券。

經濟部晚間表示，截至今日晚間21時止，透過官網預訂紙本五倍券人數為160萬5930人，在超商進行預訂為708萬3035人，共計868萬8965人。數位券部分，共有380多萬人完成綁定。

在加碼券預約抽籤部分，只要數位綁定就能免抽籤的「好食券」，共計400萬份，目前僅剩20萬份，其餘七大券，以交通部加碼的「國旅券」最受民眾青睞，在今日晚間預約人次突破千萬人次大關。

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