《美股》殖利率飆、半導體股摔　那指、費半摜破50日線

MoneyDJ新聞 2021-09-29 07:19:05 記者 郭妍希 報導
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受到美國公債殖利率跳高衝擊科技類股，投資人對於居高不下的通膨、華盛頓的舉債上限協商感到憂心影響，美國四大指數28日全面下殺。
道瓊工業平均指數9月28日終場下挫1.63%(569.38點)、收34,299.99點，跌破100日移動平均線。那斯達克指數下挫2.83%(423.29點)、收14,546.68點，創8月19日以來收盤新低，摜破50日移動平均線。標準普爾500指數下挫2.04%(90.48點)、收4,352.63點，創7月20日以來收盤新低，逼近100日移動平均線。費城半導體指數下挫3.8%(131.06點)、收3,314.39點，創8月20日以來收盤新低，摜破50日移動平均線。
聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)28日在國會作證表示，隨著經濟重啟、消費者支出反彈，物價壓力也開始上揚，尤其是受到供應鏈瓶頸影響的部份領域。這些效應比原本預期還嚴重、持久，但影響終將散去，屆時通膨也會降回Fed預設的2%長期目標。
除此之外，美國財政部長葉倫(Janet Yellen)28日則在一封寫給國會議員的信中預測，2021年底的通膨率將接近4%。她並警告，若舉債上限無法於10月18日前調高，將對美元造成毀滅性的衝擊。
美債殖利率應聲跳漲。路透社報價顯示，紐約債市28日尾盤時，美國10年期公債殖利率勁揚4.3個基點至1.527%，已連續第4個交易日走揚；盤中最高一度攀升至1.567%、創6月中旬以來新高。另外，2年、5年期公債殖利率也分別跳升至2020年第一季以來新高點。
這衝擊科技類股重挫，標普500寫下5月以來最大單日跌幅，那指則為3月來最大日跌幅。
LPL Financial資深市場策略師Ryan Detrick表示，過去一週以來殖利率突然大漲，讓投資人決定「先賣再說」。他表示，今日有數個因素壓抑盤勢，首先是華盛頓議員對舉債上限、財政支出的攻防戰，政府可能拉高企業稅率也影響投資人信心，進而觸發嚴重賣壓。
路透社統計顯示，標普500成分股中，半數以上的收盤已較52週高點下跌10%以上，當中有63檔個股更跌逾20%。標普500十一大類股中，僅能源股收紅，科技、通訊服務類股的跌勢最慘烈。
標普500的通訊服務類股28日下挫2.8%，創1月以來最大單日跌幅。標普成長指數收盤創7月以來新低，為2月以來最大單日跌幅。
殖利率壓抑高成長的科技類股，半導體類股走勢疲弱，半導體設備大廠應用材料(Applied Materials)、繪圖晶片巨擘輝達(Nvidia Corp.)、台積電(2330)ADR分別重挫6.90%、4.44%、3.66%。
Barron`s報導，New Street Research將應材投資評等從「買進」調降至「中立」，目標價140美元。該證券也將歐洲半導體設備業龍頭艾司摩爾(ASML Holding NV)投資評等從「買進」調降至「中立」，並看壞整體半導體設備類股，主因景氣循環快要觸頂。
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資料來源-MoneyDJ理財網