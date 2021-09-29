名家論壇》網路溫度計／「旅美教授」翁達瑞是誰？

我是廣告 請繼續往下閱讀
點開翁達瑞的帳號，除了自稱是美國大學教授之外，並無其他資訊，個人相簿裡也多是風景照片，沒有任何露臉照片，因此遭許多人質疑是假帳號。翁達瑞臉書雖然是個人帳號，但因為經常批評國民黨、民眾黨，因此吸引到大批民進黨支持者追蹤，目前擁有近2萬7千名的粉絲追蹤者，其中值得關注的是翁達瑞沒露臉、不現身，但他所發表的文章和論點，不僅在網路上引起討論，進而有網友轉載、親綠人士或媒體使用，後續造成討論熱度。
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2020/09/28~2021/09/27）的統計調查，翁達瑞網路聲量高峰出現在9月24日，民眾黨出示證據打臉有關高虹安學歷的指控並非事實的當天，進一步可以發現翁達瑞透過匿名帳號，連日在臉書發動一連串針對性攻擊文章，不僅逼得高虹安親上火線回應，就連昔日指導教授李傑也出面力挺，成功引起高聲量、高關注度。
實際上，「翁達瑞效應」不只在這一回砲轟高虹安蹭出高聲量，6月2日針對郭台銘的疫苗購捐進度，也在臉書以「給郭董上一堂法律課」的文章標題，唱衰「無法迴避主權爭議的問題」最後恐怕破局；8月7日郭台銘搭私人飛機出國打疫苗，翁達瑞又在臉書放話稱郭台銘若是美國人，恐怕涉嫌逃漏稅，這些言論都引發不小討論。
自稱旅美大學教授，網路聲量在今年6月明顯快速竄起，卻找不到任何身為學者理應具有的公開資訊，身分背景成謎，不露臉又專挑特定政黨色彩的人攻擊，才會屢屢引起外界對翁達瑞真實身分的質疑聲浪。
翁達瑞非首次遭起底 熱門關鍵字看「網友早懷疑身分」
因為接連批評郭台銘，有網友開始注意到翁達瑞的發文，當時就有人在PTT八卦板發問「知名美國大學教授翁達瑞是誰」，引起多數網友質疑「御用打手」、「看了他的多篇文章，超級綠」、「根本查不到，我是很懷疑啦」、「就年紀大的偉豐啊」、「螢幕後方到底是團體還是個人呢」。
進一步透過網路熱門關鍵字分析，可以發現翁達瑞被不少網友諷刺是「塔綠斑」、「側翼」，甚至拿來與過去的「林瑋豐事件」對比，「認知作戰」一詞也出現在翁達瑞的熱門關鍵字之中，針對性十足的政黨傾向，不斷匿名發文攻擊國民黨、民眾黨、郭台銘等，網路上早就引來不少人懷疑背後真實身分恐怕不單純，這次因為猛攻高虹安，再次成為焦點，翁達瑞到底是誰？
此外，媒體人彭文正曾爆料，認為翁達瑞本尊是台籍教授陳時奮，另外有鄉民整理分析，發現兩人學經歷高度重疊，加上聲稱在美國教書，作息時間卻與台灣時區一致等等；但是另一部分人認為翁達瑞是綠營捏造出來的身分。面對網友質疑身分，翁達瑞則一律在臉書回應「不告訴你」，躲在螢幕後持續四處挑起戰場。
【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】
想看完整名次、更多主題趣味調查報導，請詳見>>「旅美教授」翁達瑞是誰？非首次遭起底 猛打高虹安聲量創新高
【更多精彩報導，請上《DailyView網路溫度計官網 https://dailyview.tw 》；《DailyView網路溫度計粉絲團 www.facebook.com/DailyView.tw》未經授權， 請勿轉載！】
延伸閱讀：
✎ 罷免倒數另闢戰場？陳柏惟「母語」質詢挨轟作秀激出高聲量
✎ IT大臣化身「唐鳳獸」數位五倍券出手 網路聲量有沒有？
✎ 選情先冷後熱！國民黨「黨主席選戰日」網路聲量創高峰
說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年09月28日至2021年09月27日，共一年。
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『翁達瑞』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」